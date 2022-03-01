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Полуфинал олимпиады "Я – профессионал" пройдет в Тюмени 20 марта

Общество, 09:30 14 марта 2022

олимпиада "Я - профессионал" ВКонтакте | Фото: олимпиада "Я - профессионал" ВКонтакте

Заключительный этап студенческой олимпиады "Я – профессионал" по направлению "Нефтегазовое дело" пройдет дистанционно в Тюмени 20 марта. Организатор соревнований – Тюменский государственный университет, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

За звание профессионалов нефтегазового дела поборются более 400 бакалавров и магистрантов российских вузов. В первом блоке полуфинала участников ждет интерактивное тестирование по пяти основным блокам: разработка месторождений нефти и газа; технология добычи; поверхностное обустройство нефтегазовых месторождений; технологии бурения нефтегазовых скважин; управление проектами и цифровые технологии в нефтегазовом бизнесе. Вторая часть - практические задания.

Дипломанты олимпиады смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Медалистов ждут денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

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# ТюмГУ , Я - профессионал

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