12 марта - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется мастер-класс по фьюзингу "Мозаика из цветного стекла".

В Тюмени в 12 часов в сквере "Корабельный" (ул. Судоремонтная, 27) начнется спортивная программа "Спорт – это жизнь!".

В Тюмени в 12 часов в театральном центре "Космос" (ул. Републики, 165а) начнется образовательная программа конкурса творческих проектов "ЦЕХ".

В Тюмени в 12 часов на мототреке спортивной школы "Старт XXI век" (ул. Высотная 1, корп. 4) стартует второй этап чемпионата и первенства города по мотоциклетному спорту в дисциплине "Гонки на льду".

В Тюмеи в 12 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется информационный час "За советом юриста – в библиотеку".

В Тюмени в 13 часов в экопарке "Затюменский" начнутся соревнования по лыжным гонкам в рамках спартакиады федеральных органов государственной власти, действующих в Тюменской области.

В Тюмени в 16 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется интеллект-квиз "Своя игра".

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнет работу игротека от "Мосигры".

Интересное в этот день:

1365 — основан Венский университет, третье старейшее высшее учебное заведение Центральной Европы.

1770 — основано петербургское Английское собрание (Английский клуб).

1832 — В балете впервые использован женский костюм под названием "пачка".

1896 — в Петербурге в помещениях университета с помощью изобретенного А. С. Поповым прибора была передана первая в мире радиограмма.

1911 — доктор Флетчер из Рокфеллеровского института открыл причины детского церебрального паралича.

1913 — столицей Австралии стал город Канберра.

1918 — по факту переезда Советского правительства из Петрограда в Москву городу возвращен статус столицы России.

1930 — начало соляного похода в Индии.

1940 — закончилась советско-финская война.

1944 — на вооружение Рабоче-Крестьянской Красной Армии принимается самоходная артиллерийская установка ИСУ-122.

1951 — в СССР принят закон "О защите мира".

1974 — Станция "Марс-6" села на Марсе, впервые передав на Землю данные об атмосфере и почве этой планеты.

2011 — на японской АЭС "Фукусима-1", пострадавшей в результате землетрясения, произошел взрыв.