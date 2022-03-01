Тюменским школьникам расскажут про ЕГЭ по математике и информатике

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Об особенностях ЕГЭ по математике и информатике школьникам расскажут в ТюмГУ. Как сообщает пресс-служба вуза, госуниверситет проводит онлайн-мероприятия для абитуриентов "Online events" на платформе ZOOM.

Это встречи с участием приглашенных экспертов, директоров институтов, заведующих кафедр, действующих студентов. Они позволят школьникам стать частью университетского сообщества и познакомиться с правилами приема в госуниверситет.

"Online events" проводятся по вторникам и четвергам в 17 часов. 15 марта об особенностях ЕГЭ по математике расскажет заместитель председателя экспертной комиссии ЕГЭ Егор Горечин.

17 марта советы по сдаче экзамена по информатике даст эксперт Юрий Карякин. С особенностями приема в 2022 году познакомят специалисты Приемной комиссии ТюмГУ.

Необходима предварительная регистрация участников "Online events". Ссылка для подключения ZOOM. Идентификатор конференции: 892 4294 6381 Код доступа: 597759

По всем возникающим вопросам обращаться на электронную почту 597759@utmn.ru и по тел.: 8-800-700-05-53, 8 (3452) 597759 (доб. 14386, 14369, 14359, 14318).