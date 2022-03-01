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Творческие тюменцы из Всероссийского общества инвалидов обменялись опытом с другими писателями

Общество, 16:00 13 марта 2022

группа "ТООО ВОИ" ВКонтакте | Фото: группа "ТООО ВОИ" ВКонтакте

Литературная встреча прошла в тюменском отделении Всероссийского общества инвалидов 12 марта. Участники объединения познакомились с членами писательского сообщества "Ассоциация поэтов Тюменской области" и молодыми местными авторами.

Тюменцы смогли обменяться опытом, рассказать о своем творческом пути, почитать друг другу собственные произведения. Свои тексты прочли Ольга Губина, Вероника Бадрызлова, Надежда Крымова, Светлана Ерофеева, Валентина Павлова, Мария Михайлова, Валентина Лебедева и Елизавета Меркушина.

Встречи хотят сделать постоянными, следить за новостями Тюменской региональной организации ВОИ можно в их группе Вконтакте.

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