В Тобольске решают, какие из 53 дворов предстоит благоустроить в 2022 году

| Фото: vk.com/publicadmtobolsk | Фото: vk.com/publicadmtobolsk

53 придомовые территории в Тобольске принимают участие в голосовании на платформе #тобольскрешает с 15 марта по 24 марта.

По информации администрации города, процедура голосования прозрачная, проходит на портале госуслуг. Участвовать могут жители Тобольска старше 14 лет.

"В нашем городе 629 многоквартирных дворов, формирующих 470 придомовых территорий. Благодаря этой программе, в тех дворах, где нет необходимости проводить капитальную реконструкцию, появятся малые архитектурные формы (МАФы) для детей без вложения собственных средств. Проведена инвентаризация детских площадок. Должно быть принято решение о создании места накопления площадки твердых коммунальных отходов. Обязательно принято решение о прекращении эксплуатации мусоропроводов. Необходимо высвобождение дворовых территорий от гаражей и погребов. Важно, чтобы во дворе под размещение элементов благоустройства был сформирован земельный участок", - пояснили организаторы рейтингового голосования.

В 2021 году в Тобольске 63 придомовых территории принимали участие в рейтинговом голосовании. По итогу новые детские площадки появились в 19 дворах.