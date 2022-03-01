15 марта - события дня
В Тюмени в 10 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнутся полуфинал и финал чемпионата России и Кубка России по скалолазанию.
В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется персональная выставка Дениса Протопопова "Mistakes and Memories".
В Тюмени в 13 часов в центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется литературный брейн-ринг "Уроки французского".
В Тюмени в 14 часов 30 минут на 317 км федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень начнется мероприятие по безопасности дорожного движения #ВеснаБезДТП.
В Тюмени в 15 часов в УФССП России по Тюменской области (ул. Одесская, 48а, к.2) заместитель руководителя УФССП Елена Лоскутова и уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов проведут личный прием граждан.
В Тюмени в 16 часов в Тюменском индустриальном университете (ул. Мельникайте, 72) начнутся соревнования по настольному теннису в зачет спартакиады вузов города.
В Тюмени в сообществе ВКонтакте пройдет форум мудрых родителей "Тетрис".
Интересное в этот день:
1493 — два из трех кораблей первой экспедиции Христофора Колумба возвратились в Испанию, привезя в Европу первых индейцев.
1603 — французский исследователь Самуэль де Шамплен отправился в свою первую экспедицию в Канаду.
1800 — в Санкт-Петербурге закончилось строительство Михайловского замка.
1818 — под эгидой Александра I выработана первая русская конституция — "Государственная уставная грамота Российской империи".
1892 — американский изобретатель Джесс Рено запатентовал первый эскалатор.
1927 — начато строительство ДнепроГЭСа.
1938 — в Саудовской Аравии обнаружена первая нефть.
1945 — начало Верхне-Силезской наступательной операции в ходе Великой Отечественной войны.
1946 — в СССР все Совнаркомы преобразованы в Советы Министров.
1984 — город Рыбинск переименован в Андропов.
1985 — зарегистрирован первый домен в зоне .com.
1990 — Михаил Горбачев принес присягу в качестве президента СССР.