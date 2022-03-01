16 марта - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в библиотеке № 8 им. А.П. Чехова (ул. Северная, 2/1) начнется экологическая слайд-экскурсия "Из тысячи планет Земли прекрасней нет!".

В Тюмени в 11 часов в спортивно-оздоровительном комплексе "Здоровье" (Газовиков, 11) начнутся соревнования по баскетболу в рамках XXVII спартакиады вузов Тюменской области, посвященной памяти В.Н. Зуева.

В Тюмени в 11 часов в "Точке кипения Тюмень" в формате онлайн начнется встреча "Узбекистан: тенденции в экспорте в 2022 году". Регистрация по ссылке.

В Тюмени в 15 часов в "Точке кипения Тюмень" (ул. Республики, 142) начнется встреча любителей английского языка.

В Тюмени в 16 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется танцевальный вечер "Городская танцплощадка".

Интересное в этот день:

1521 — португальский мореплаватель Фернан Магеллан во время первого кругосветного путешествия достиг берегов Филиппин.

1801 — потерпел крушение британский линейный корабль "Invincible"; погибло около 400 человек.

1831 — в Париже выходит роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери".

1870 — в Нижнем Новгороде на Сормовском заводе была пущена первая мартеновская печь.

1926 — Роберт Годдард провёл успешное испытание первой ракеты на жидком топливе.

1927 — Оптико-механический трест впервые в СССР приступил к массовому производству линз для очков.

1936 — с конвейера Горьковского автомобильного завода сошла первая советская легковая автомашина — лимузин марки "М-1".

1961 — катастрофа Ту-104 в Свердловске. Из-за остановки обоих двигателей самолёт приземлился на замёрзший Нижне-Исетский пруд и врезался в дом отдыха. Погибли 7 человек.

1963 — извержение вулкана на Бали, не менее 1700 погибших.

1976 — на Ямайской международной конференции подписано соглашение о новой мировой валютной системе.

2014 — состоялся общекрымский референдум, по итогам которого Крым вошел в состав России.