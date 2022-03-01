17 марта - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в СК "Строймаш" спортивной школы "Прибой" (ул. Индустриальная, 49а) начнется первенство города по художественной гимнастике.

В Тюмени в 11 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется квест-перформанс "Fake|Face".

В Тюмени в 11 часов в кадровом центре "Работа России" (ул. Республики, 204в, корп. 3, 5 этаж) начнется открытый отбор соискателей для ОАО "Тюменская домостроительная компания".

В Тюмени в 12 часов в торгово-развлекательном центре "Кристалл" (ул. Менделеева, 1) начнется акция по созданию фотопанно в виде карты России, посвященная дню воссоединения Крыма с Россией. На 12 часов 30 минут запланирован пресс-подход.

В Тюмени в 12 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется IV фестиваль детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер".

В Тюмени в 14 часов в Государственном аграрном университете Северного Зауралья (ул. Республики, 7) начнется третий аграрный образовательный форум "Развитие системы подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена для агропромышленного комплекса области".

В Тюмени в 14 часов в библиотеке № 14 (ул. Геологоразведчиков, 38/4) начнется мастер-класс "Цветы из фоамирана".

В Тюмени в 14 часов в спортивно-оздоровительном центре "Зодчий" (ул. Луначарского, 2, корпус 5) начнется чемпионат Тюменской области по плаванию.

В Тюмени в 14 часов 30 минут в библиотеке № 1 (ул. Матросова, 27/1) начнется литературная фантазия "Лукошко сказок Чуковского".

В Тюмени в 15 часов в центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется арт-встреча "Театр петрушки. Театр картинки" с актрисой Тюменского театра кукол Зинаидой Береговой.

В Тюмени в экопарке Затюменский (ул. Барнаульская, 17/2) пройдут соревнования по лыжным гонкам для учеников 5-8 классов школ города.

В Тюмени в школе № 43 (ул. Щербакова, 94) пройдут зимние старты для младших школьников города.

Интересное в этот день:

1521 — экспедиция Фернана Магеллана открыла Филиппины, ступив на один из островов архипелага — Хомонхон.

1611 — начало Московского восстания.

1816 — пароход "Элиза" стал первым пароходом, пересекшим пролив Ла-Манш.

1845 — Англичанин Стивен Перри запатентовал канцелярскую резинку.

1861 — обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права.

1899 — астроном Уильям Пикеринг открыл спутник Сатурна - Фебу.

1927 — в Ленинграде, на заводе "Светлана", начато производство миниатюрных лампочек для карманных фонарей.

1960 — в Японии поступили в продажу разноцветные фломастеры.

1966 — первый пуск с космодрома Плесецк: ракетой-носителем "Восток-2" на орбиту Земли выведен искусственный спутник "Космос-112".