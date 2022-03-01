Крупный датский бизнес останется на российском рынке
Крупные датские компании останутся на российском рынке. Список предприятий, которые, несмотря на ограничительные меры, введенные со стороны Европейского Союза, продолжат свою работу в России, сформировало Торговое представительство Российской Федерации в Королевстве Дания.
Так, сельскохозяйственный концерн Idavang объявил о продолжении работы всех трех свиноводческих комплексов на территории России, объяснив это решение заботой о российских потребителях и своих сотрудниках.
Крупнейший в мире датский производитель каменной ваты Rockwool продолжит работу заводов в Ленинградской, Московской и Челябинской областях, а также в Республике Татарстан. По словам директора по связям с общественностью Микаэля Зарина, Rockwool по-прежнему сможет осуществлять денежные транзакции в Россию и из нее: компания не пострадает из-за отключения некоторых российских банков от платежной системы SWIFT. Россия является четвертым по величине рынком Rockwool, в российском подразделении компании работают более 1 тыс. 100 человек. Вместе с тем инвестиционная программа компании будет свернута.
Энергетическая компания Ørsted продолжит покупать у России газ, но приостанавливает закупку угля и древесного биотоплива.
Свою работу в России продолжает пивоваренный концерн Carlsberg, владелец компании "Балтика", управляющей 8 пивоваренными заводами на территории страны и занимающей более четверти российского рынка пива. Российский рынок является для Carlsberg вторым по значимости после китайского, компания продолжит работать на нем, однако экспорт продукции российских предприятий и поставки заводов Carlsberg в других странах на российский рынок будут прекращены.
Предприятие Danfoss, производящее запорную арматуру и теплоавтоматику, также продолжает свою работу в России. Приостановка работы заводов на два месяца и поставка продукции в Россию и из нее носит временный характер и связано с текущей нестабильностью курса валют и возникшими транспортными ограничениями.
Производитель обуви Ecco, дочерняя компания которого Ecco Ros управляет 250 фирменными магазинами в России и в странах СНГ, не намерена сворачивать работу.
Производитель лакокрасочных материалов Flugger Farver остается в России – в 2020 году компания приобрела шведское предприятие Eskaro Group AB, которое управляет заводом в Санкт-Петербурге и складскими помещениями в ряде российских городов.
Датская IT-компания Columbus отказалась от новых сделок, но продолжила работу в России.
Глава предприятия по производству сфагнума Pindstrup Mosebrug Торбен Бренегор заявил в интервью газете Børsen, что компания не планирует прекращать продажу своей продукции в России или останавливать работу завода в Псковской области и офиса в Москве. "Ситуация меняется стремительно. Необоснованное поспешное решение об уходе с рынка может иметь непредсказуемые последствия в долгосрочной перспективе", - отметил Бренегор. В настоящее время производство фирмы в России представлено двумя участками добычи торфа на месторождении "Заплюсские мхи" (Псковская, Новгородская и Ленинградская области) и цехом переработки торфа.
При составлении списка Торговое представительство России в Королевстве Дания использовало информацию из открытых источников.