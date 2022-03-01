18 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на тюменском катке "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а, стр. 1) начнется первенство Тюменской области, первый этап Кубка Тюменской области по фигурному катанию на коньках.

В Тюмени в 10 часов в центре реабилитации "Тараскуль" (ул. Санаторная, 10) начнется пресс-конференция, посвященная вопросам реабилитации лиц, пострадавших на производстве вследствие несчастного случая.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется внеочередное заседание регионального парламента.

В Тюмени в 11 часов в центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется театрализованное представление "Поединок фантазеров".

В Тюмени в 17 часов в ТРЦ "Кристалл" (ул. Д. Менделеева, 1а) начнется акция ГИБДД "Делай как я!".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется психологический практикум "Точка опоры".

В Тюмени в 19 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется круглый стол, посвященный современному искусству.

В Тюмени в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) пройдет IV фестиваль детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер".

В Ишиме в спорткомплексе "Юность" пройдет первенство и IV этап Кубка Тюменской области по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей на закрытой трассе.

В Ялуторовске в спортивном комплексе им. В. Ф. Альфера (ул. Комсомольская, 15) пройдут областные соревнования по хоккею.

В Абатском районе в шахматном клубе детско-юношеской спортивной школы "Импульс" пройдет первенство Абатского района по шахматам и шашкам среди жителей с ограниченными физическими возможностями.

В Армизонском районе 18 марта на стадионе "Юность" (ул. Спортивная, 30) пройдут соревнования по лыжным гонкам в рамках районной спартакиады учащихся начальных классов района.

Интересное в этот день:

1662 — в Париже появился первый общественный транспорт — восьмиместная карета.

1861 — Александр II торжественно объявил об отмене крепостного права в России.

1898 — немецкий инженер Рудольф Дизель создал двигатель внутреннего сгорания.

1899 — астроном Пикеринг открыл Фебу, спутник Сатурна.

1917 — арестован последний русский царь Николай II.

1932 — в Австралии открылся самый широкий в то время мост в мире — Харбор-Бридж.

1949 — образована Организация Североатлантического договора — НАТО.

1961 — первый полет дальнего сверхзвукового истребителя-перехватчика Ту-128.

1964 — Запуск спутника "Космос-26" для изучения магнитного поля Земли.

1965 — советский космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос.

1988 — в ЮАР изготовлена самая большая буханка хлеба в мире (вес 1,43 тонны).

1991 — в России принимается закон "О милиции".

1992 — создается Федеральная служба налоговой полиции РФ.

2004 — Рекордно близко от Земли (43 тыс. км) пролетел астероид.

2014 — президент России Владимир Путин обратился к обеим палатам Федерального Собрания в связи с присоединением Крыма и подписал с властями самопровозглашенной Республики Крым договор, объявивший полуостров частью России.

2018 — выборы президента РФ. Владимир Путин победил с результатом в 76,69 %.