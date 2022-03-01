В Тюменской области о мерах поддержки предпринимательства рассказывают по горячей линии

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Горячая линия для предпринимателей Тюменской области работает с 3 марта. Ежедневно примерно по 30-50 обращений поступает специалистам центра "Мой бизнес" от представителей малого и среднего бизнеса.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

"За эту неделю поступило 152 обращения на горячую линию. Самые популярные вопросы: какая сейчас действует поддержка для предпринимателей, как получить микрозайм в фонде микрофинансирования и другие", - говорят специалисты.

Напомним, важным новшеством, которое направлено на поддержку предпринимательства в 2022 году, является отмена плановых проверок. Для тех, кто работает в информационных технологиях, этот мораторий продлится до конца 2024 года. В качестве финансовой поддержки субъектов МСП предусмотрены кредитные каникулы. Их можно оформить на шесть месяцев, начиная с марта 2022 года. Для этого нужно обратиться в банк-кредитор. Изменен перечень отраслей – 70 ОКВЭДов, которые охватывают большинство видов деятельности предпринимательства.

Полный перечень мер поддержки предпринимательства представлен здесь.

Горячая линия центра "Мой бизнес" работает с 9 до 21 часа в будние дни, в выходные - 9 - 17 часов. Телефон +7 932 479 34 33.

| Фото: департамент инвестполитики и господдержки Тюменской области | Фото: департамент инвестполитики и господдержки Тюменской области

Анжела Лебедева