19 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов по адресам: ул. Севастопольская, 12 ("Тюменская ярмарка", прилегающая территория), проезд Солнечный, 11 ("Заречный двор", прилегающая территория), ул. Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей) начнут работать уличные ярмарки "Тюменская весна".

В Тюмени в 9 часов в "Точке кипения Тюмень" (ул. Республики, 142) начнется защита итоговых проектов, выполненных за год обучения в Школе информационных технологий "Real-It".

В Тюмени в 10 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Лунарчарского, 12 ) начнется чемпионат и первенство Уральского федерального округа по киокусинкай.

В Тюмени в 12 часов в ДК "Водник" (ул. Утешевская, 23) начнется литературная гостиная "Незнайка и его друзья".

В Тюмени в 13 часов в центре "Жемчужина Сибири" начнутся соревнования по лыжным гонкам на призы мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР Анатолия Мельникова.

В Тюмени в 15 часов в центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется литературное путешествие "Не ходите, дети, в Африку гулять!".

В Тюмени в 17 часов 30 минут в библиотеке № 14 (ул. Геологоразведчиков, 38/4) начнется мастер-класс "Разноцветный мир".

В Тюмени в центре "Аванпост" курсанты групп допризывной подготовки из муниципалитетов Тюменской области сдадут контрольно-тестовые задания на награждение нагрудным знаком "Отличник подготовки к военной службе Тюменской области".

В Тюмени на озере Андреевском пройдет чемпионат Тюменской области "Зимний хищник-2022" по ловле на блесну со льда.

В Ишиме в 9 часов 30 минут в селе Лариха начнутся традиционные соревнования по охотничьему биатлону.

В Голышмановском городском округе в д. Земляная начнется областной казахский весенний праздник "Добро пожаловать, Наурыз!".

Интересное в этот день:

1279 - в битве на Жемчужной реке монголы сокрушили империю Сун.

1474 - в Венеции принимается закон об охране изобретений — первый в мире закон об охране авторского права.

1697 - началось "Великое посольство" Петра I — первый в истории визит русского царя в Европу.

1823 - упразднение Первой Мексиканской империи.

1859 - в Париже прошла премьера оперы Шарля Гуно "Фауст".

1899 - открывается первая в России и Петербурге станция "скорой помощи".

1922 - в Москве на улице Шаболовка завершено строительство самой высокой в стране 160-метровой Шуховской башни.

1953 - впервые по телевидению была показана церемония вручения премии "Оскар".

1964 - руководство фирмы IBM приняло решение о разработке и запуске в производство семейства ЭВМ System/360.

1989 - первый прототип единственного в мире серийного летательного аппарата с поворотными роторами — многоцелевого V-22 "Оспрей" впервые поднялся в воздух и впервые перешел от вертикального полета к горизонтальному.

2008 - запуск в МГУ им. Ломоносова самого мощного в России суперкомпьютера "СКИФ МГУ".

2011 — начало интервенции стран НАТО в Ливии.