19 марта - события дня
В Тюмени в 9 часов по адресам: ул. Севастопольская, 12 ("Тюменская ярмарка", прилегающая территория), проезд Солнечный, 11 ("Заречный двор", прилегающая территория), ул. Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей) начнут работать уличные ярмарки "Тюменская весна".
В Тюмени в 9 часов в "Точке кипения Тюмень" (ул. Республики, 142) начнется защита итоговых проектов, выполненных за год обучения в Школе информационных технологий "Real-It".
В Тюмени в 10 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Лунарчарского, 12 ) начнется чемпионат и первенство Уральского федерального округа по киокусинкай.
В Тюмени в 12 часов в ДК "Водник" (ул. Утешевская, 23) начнется литературная гостиная "Незнайка и его друзья".
В Тюмени в 13 часов в центре "Жемчужина Сибири" начнутся соревнования по лыжным гонкам на призы мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР Анатолия Мельникова.
В Тюмени в 15 часов в центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется литературное путешествие "Не ходите, дети, в Африку гулять!".
В Тюмени в 17 часов 30 минут в библиотеке № 14 (ул. Геологоразведчиков, 38/4) начнется мастер-класс "Разноцветный мир".
В Тюмени в центре "Аванпост" курсанты групп допризывной подготовки из муниципалитетов Тюменской области сдадут контрольно-тестовые задания на награждение нагрудным знаком "Отличник подготовки к военной службе Тюменской области".
В Тюмени на озере Андреевском пройдет чемпионат Тюменской области "Зимний хищник-2022" по ловле на блесну со льда.
В Ишиме в 9 часов 30 минут в селе Лариха начнутся традиционные соревнования по охотничьему биатлону.
В Голышмановском городском округе в д. Земляная начнется областной казахский весенний праздник "Добро пожаловать, Наурыз!".
Интересное в этот день:
1279 - в битве на Жемчужной реке монголы сокрушили империю Сун.
1474 - в Венеции принимается закон об охране изобретений — первый в мире закон об охране авторского права.
1697 - началось "Великое посольство" Петра I — первый в истории визит русского царя в Европу.
1823 - упразднение Первой Мексиканской империи.
1859 - в Париже прошла премьера оперы Шарля Гуно "Фауст".
1899 - открывается первая в России и Петербурге станция "скорой помощи".
1922 - в Москве на улице Шаболовка завершено строительство самой высокой в стране 160-метровой Шуховской башни.
1953 - впервые по телевидению была показана церемония вручения премии "Оскар".
1964 - руководство фирмы IBM приняло решение о разработке и запуске в производство семейства ЭВМ System/360.
1989 - первый прототип единственного в мире серийного летательного аппарата с поворотными роторами — многоцелевого V-22 "Оспрей" впервые поднялся в воздух и впервые перешел от вертикального полета к горизонтальному.
2008 - запуск в МГУ им. Ломоносова самого мощного в России суперкомпьютера "СКИФ МГУ".
2011 — начало интервенции стран НАТО в Ливии.