20 марта - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 7 часов на озере Андреевском начнется чемпионат Тюменской области "Зимний хищник-2022" по ловле на блесну со льда.

В Тюмени в 11 часов в центре туризма и краеведения (ул. Перекопская 34) начнется чемпионат и первенство Тюменской области по ледолазанию в дисциплинах "соревнования на скорость — индивидуальное лазание" и "соревнования на трудность".

В Тюмени в 13 часов в центре "Жемчужина Сибири" начнется соревнования по лыжным гонкам на призы мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР Анатолия Мельникова.

В Тюмени в лицее №81 пройдет турнир по самбо, посвященный дню Защитника Отечества.

В поселке Боровский (ул. Трактовая, 2а) в детско-юношеской спортивной школе Тюменского района пройдет первенство среди юниоров и юниорок, юношей и девушек по мини-лапте.

В Ишиме в спорткомплексе "Юность" пройдет первенство и IV этап Кубок Тюменской области по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей на закрытой трассе.

Этот день в истории:

321 - римский император Константин I Великий повелевает праздновать воскресный день (по древнеславянски "неделя").

1535 - денежная реформа Елены Глинской в России.

1806 - в Англии, в графство Девон, заложен первый камень в основание Дартмурской тюрьмы.

1815 - Наполеон Бонапарт вернулся в Париж после заточения на острове Эльба. Начало правления "ста дней".

1833 - вышло в свет первое полное издание романа в стихах А. С. Пушкина "Евгений Онегин".

1912 - дано разрешение на установку первой в Санкт-Петербурге световой рекламы.

1921 - в Канзас-сити выпущен в прокат первый мультфильм, созданный при участии Уолта Диснея.

1930 - на базе аэромеханического факультета МВТУ создано Высшее аэромеханическое училище, позднее преобразованное в Московский авиационный институт.

1956 - провозглашение независимости Туниса от Франции.

1992 - учреждено звание Героя Российской Федерации.

2015 - солнечное затмение в Северном полушарии.

2019 - Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана