Тюменская мастерица создает изделия из зубов кашалота и бивня мамонта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Резьбой по кости и рогу много лет занимается Светлана Паянен из Тюмени. Для своих изделий она используют бивни мамонтов, лосиный рог и даже зубы кашалота.

Светлана окончила Уральское училище прикладного искусства и дизайна по специальности "техника художественного конструирования народных промыслов" в Нижнем Тагиле. Потом переехала в Тобольск, где и занялась резьбой. Первым изделием стала брошка "Глухарь". Долгое время Светлана развивала мастерство, обучаясь у известного костореза Минсалима Тимергазеева.

Все изделия Светланы Паянен выполнены по мотивам национальных и народных праздников. По мнению мастерицы, людям легче воспринимать искусство, если сюжет для создания взят из фольклора.

Увидеть работы Светланы можно на выставках, она активно сотрудничает с музейным комплексом имени И. Я. Словцова и музеем "Дом Машарова".

В 2020 году мастерица участвовала в Международной выставке косторезного искусства "Душа Севера" в Салехарде и стала лауреатом, пишет "Тюменская область сегодня".