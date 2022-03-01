21 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная презентации книги "Может быть когда-нибудь: Изборник. Избранное. Избранными". Прямая трансляция будет организована на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

В Тюмени в 14 часов в детском технопарке "Кванториум" (пр. Геологоразведчиков, 6а) начнется открытие образовательной смены "Кванторианские каникулы".

В Тюмени в 15 часов в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) начнется "Танцевальный вечер для тех, кому ЗА".

В Тюмени в 16 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется танцевальный вечер "Городская танцплощадка".

Интересное в этот день:

1666 — в первой переписи населения Канады фиксируется, что число жителей составляет 3000 человек.

1846 — бельгийский мастер духовых инструментов Адольф Сакс запатентовал саксофон.

1880 — дебют Чехова в печати - "Письмо к учёному соседу" было опубликовано в журнале Стрекоза.

1908 — Анри Фарман становится первым в Европе пассажиром аэроплана, управлявшимся Леоном Делагранжем.

1910 — в Одессе проходят первые в России публичные полеты русского летчика М. Н. Ефимова на "Фармане-IV".

1917 — арестована императорская семья Романовых.

1919 — провозглашена Венгерская Советская Республика.

1937 — постановление СНК СССР "Об ученых степенях и званиях".

1961 — дала нефть первая скважина в Западной Сибири.

1990 — провозглашена независимость Намибии, 75 лет находившейся под господством ЮАР.

1999 — после 478-часового путешествия Бертран Пикар и Брайан Джонс стали первыми людьми, облетевшими Землю на воздушном шаре.

2014 — Совет Федерации ратифицировал договор о принятии Крыма в состав России.



