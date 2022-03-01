22 марта - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

В Тюмени в 10 часов в формате онлайн пройдет круглый стол департамента недропользования и экологии региона с предприятиями-водопользователями "Соблюдение требований законодательства при осуществлении сбросов сточных вод в водные объекты".

В Тюмени в 11 часов в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) начнется торжественное открытие третьего градостроительного форума-выставки.

В Тюмени в 11 часов в ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется развлекательная программа "Праздник добрых дел".

В Тюмени в 15 часов в коворкинге ТюмГУ (ул. Ленина, 23) начнется питчинг проектов, заявленных на конкурс Росмолодежи.

В Тюмени в 18 часов 30 минут в "Точке кипения – Тюмень" (ул. Республики, 142, 2 этаж) начнется практическая встреча с психологом "Мое предназначение".

В Заводоуковске состоится торжественная церемония пуска газа в Южном микрорайоне.

Интересное в этот день:

1675 — король Англии Карл II основывал Королевскую обсерваторию в Гринвиче.

1848 — Венеция объявила о своей независимости от Австрии.

1874 — в США впервые в мире состоялась игра в большой теннис.

1894 — прошла первая хоккейная игра за Кубок Стэнли.

1895 — в Париже состоялась первая в истории публичная демонстрация кинофильма.

1902 — Британия и Персия заключили договор о соединении телеграфной линией Европы и Индии.

1907 — в Лондоне на улицах появились первые такси со счетчиками.

1919 — полет цельнометаллического пассажирского самолета "Юнкерс F-13".

1935 — Персия стала официально называться Ираном.

1943 — Уничтожение фашистами и их пособниками белорусской деревни Хатынь.

1989 — в испытательном полете самолета Ан-225 "Мрия" установлено 109 мировых рекордов.

1995 — космонавт Валерий Поляков возвращается на Землю, установив мировой рекорд пребывания в космосе (437 суток и 18 часов).

2010 — вблизи аэропорта Домодедово самолёт Ту-204 компании Авиастар-Ту совершил жесткую посадку, пострадали 8 человек.