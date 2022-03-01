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В ТюмГУ начнут выпускать специалистов в сфере земельно-имущественных отношений

Общество, 09:29 23 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ТюмГУ будет готовить специалистов в сфере земельно-имущественных отношений, эффективного управления и развития территорий, обладающих знаниями в сфере цифровых технологий, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Набор магистрантов на программу "Государственная регистрация недвижимости в цифровом государственном управлении" по направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление" начнется в ТюмГУ летом 2022 года. Студенты получат управленческие, экономические и общегуманитарные знания, необходимый опыт. У них будет правовая подготовка, обусловленная возросшим объемом задач в сфере кадастрового учета недвижимости или государственной регистрации прав на него, подготовкой юридических документов в электронном виде.

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