В ТюмГУ начнут выпускать специалистов в сфере земельно-имущественных отношений

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ТюмГУ будет готовить специалистов в сфере земельно-имущественных отношений, эффективного управления и развития территорий, обладающих знаниями в сфере цифровых технологий, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Набор магистрантов на программу "Государственная регистрация недвижимости в цифровом государственном управлении" по направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление" начнется в ТюмГУ летом 2022 года. Студенты получат управленческие, экономические и общегуманитарные знания, необходимый опыт. У них будет правовая подготовка, обусловленная возросшим объемом задач в сфере кадастрового учета недвижимости или государственной регистрации прав на него, подготовкой юридических документов в электронном виде.