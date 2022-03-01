23 марта - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часовв Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) начнется третий Градостроительный форум.

В Тюмени в 10 часовв в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по социальному развитию гордумы.

В Тюмени в 10 часов в "Точке кипения Тюмень" (ул. Республики, 142) начнется ярмарка вакансий школы программирования.

В Тюмеи в 10 часов в "Точке кипения Тюмень" (ул. Республики, 142) начнется открытое мероприятие, приуроченное к празднованию трехлетия пространства.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету гордумы.

В Тюмени в 14 часов от здания библиотеки истории города им. А.И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) начнется пешеходная экскурсия "От столицы до столицы".

В Тюмени в 15 часов в библиотеке № 6 (ул. Одесская, 39/1) начнется творческая встреча "Стихи рождаются от жажды…" с тюменским поэтом, членом Союза писателей России Михаилом Федосеенковым.

В Тюмени в 16 часов в спортивном зале Тюменского индустриального университета (ул. Володарского, 38) начнутся соревнованя по баскетболу в рамках городской спартакиады вузов.

В Тюмени в 16 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется танцевальный вечер "Городская танцплощадка".

В Тюмени в 18 часов начнется ZOOM-питчинг идей для потенциальных участников конкурса проектов Росмолодежи для физических лиц. Регистрация по ссылке.

Интересное в этот день:

1743 — в Лондоне впервые исполнена оратория Георга Генделя "Мессия".

1841 — в Лондоне Ричард Биэрд открыл первое в Европе фотоателье.

1876 — русский инженер Павел Яблочков запатентовал электрическую лампочку.

1891 — в Англии впервые использована сетка на футбольных воротах.

1951 — исчезновение самолета Douglas C-124 Globemaster американских ВВС в Атлантическом океане.

1956 — провозглашена республика Пакистан.

1983 — запущен советский космический ультрафиолетовый телескоп "Астрон".

1994 — авиакатастрофа А-310 компании "Аэрофлот — Российские авиалинии" под Междуреченском.

2001 — затопление орбитальной станции "Мир" в южной части Тихого океана, вблизи островов Фиджи.

2009 — Катастрофа MD-11 компании FedEx в токийском аэропорту Нарита.

2019 — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы государства в Нур-Султан.