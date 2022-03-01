24 марта - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание регионального парламента.

В Тюмени в 10 часов на интернет-платформе Дворца творчества и спорта "Пионер" начнется стратегическая сессия "Содержание и технологии современного дополнительного образования".

В Тюмеи в 10 часов в режиме оналйн начнется заседание постоянной комиссии городской думы по градостроительству и землепользованию.

В Тюмени в 10 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а,стр.1) начнется работа выставки о взаимодействии общества с арт-объектами посредством стикеров и наклеек.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Подготовка к паводковому периоду 2022 года, обеспечение безопасности на водных объектах".

В Тюмени в 12 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется творческая встреча с Василием Михайловым "Остаюсь всегда ребенком".

В Тюмени в 14 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная патриотической кампании "МЫ ПОМНИМ!".

В Тюмени в 14 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется поэтический квиз "Лучшие слова в лучшем порядке".

В Тюмени в 18 часов в центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) начнется лекторий "Татаро-бухарская слобода".

В Тюмени в 18 часов в "Точке кипения Тюмень" (ул. Республики, 142) начнется мастер-класс "Профориентация для подростков - первый шаг к успешной карьере".

В Тобольске пройдет кинофестиваль "Алафейская гора".

Интересное в этот день:

1084 - германский король Генрих IV захватил Рим.

1155 - Юрий Долгорукий захватил Киев и вступил на его престол.

1753 - в Российской империи отменена смертная казнь.

1801 - в Михайловском замке вследствие заговора убит российский император Павел I.

1802 - английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз.

1878 - близ острова Уайт затонул шлюп "Eurydice" (англ.) ВМС Великобритании: погибли 376 человек.

1882 - в Берлине немецкий ученый Роберт Кох объявил об открытии возбудителя туберкулеза. Через год он обнаружил и возбудителя холеры. В 1905 году ученому была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине.

1896 - физик А. С. Попов осуществил в Русском физико-химическом обществе первую передачу радиосигнала.

1898 - продан первый американский автомобиль. Модель "Уинтон" за 1000 долларов приобрел горный инженер Роберт Эллисон.

1930 - карликовая планета Плутон получил свое нынешнее имя.

1945 - в западной Европе одновременно начались Рейнская операция и Рейнская воздушно-десантная операция.

1949 - впервые во время церемонии вручения "Оскаров" лучшим был назван иностранный фильм — английская экранизация "Гамлета".

1955- в США установлена первая морская нефтяная вышка.

1989 - нефтяной танкер "Exxon Valdez" потерпел крушение у побережья Аляски.

2003 - взвешена дальняя черная дыра.

2008 - в Олимпии зажжен олимпийский огонь Пекинской олимпиады.