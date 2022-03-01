25 марта - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов в Тюменском медуниверситете (ул. Одесская, 54) начнется Всероссийская конференция студентов и молодых ученых "Актуальные проблемы теоретической, экспериментальной, клинической медицины и фармации".

В Тюмени в 10 часов в областном лечебно-реабилитационном центре (ул. Щорса, 11/2, вход через консультативно-диагностическое отделение) начнется мероприятие "Фиолетовый день", приуроченное ко Всемирному дню борьбы с эпилепсией.

В Тюмени в 11 часов начнется выездной рейд Народного фронта по вопросу условий проживания в многоквартирном аварийном доме № 9 по улице Изумрудной.

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 1 (ул. Матросова, 27/1) начнется презентация книги Григория Кайгородова "Морские животные-2".

В Тюмени в 14 часов в детском технопарке "Кванториум" (пр. Геологоразведчиков, 6а) начнется первый открытый фестиваль кейсов и решений "КвантоФест".

В Тюмени в 14 часов в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) начнется тематическая программа, посвященная 35-летию краеведческого клуба "Тюменская старина".

В Тюмени в 16 часов в библиотеке истории города им. А. И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) начнется презентация книги Рафаэля Гольдберга "Кавалеры славы и отваги".

В Тюмени в 16 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется цикл мероприятий "Тепло сердец мы дарим людям".

В Тюмени в 16 часов в "Точке кипения Тюмень" (ул. Республики, 142) начнется лекция "Гибкое управление проектами: от методологии к инструментам".

В Тюмени в 17 часов в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется квартирник "Культуре мы служим!".

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс по актерскому мастерству "Сила речи".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется аудиовизуальный перформанс от резидентов объединения СОНМ.

В Тюмени в спортивно-оздоровительном комплексе "Стиль жизни" (ул. Республики, 250/1) пройдет первенство города по гребному слалому.

В Заводоуковске в 11 часов в спортивном комплексе "Сосновый бор" (ул. Братская, 8а) начнется первенство Тюменской области по биатлону.

В Тобольске в 13 часов в спортивном комплексе "Тобол" (Рощинский переулок, 69б) начнется спартакиада учащихся Тюменской области по мини-футболу в группе городов.

Интересное в этот день:

1305 — в Падуе освящена капелла Скровеньи с росписями Джотто.

1807 — начались регулярные пассажирские перевозки по Железной дороге Суонси и Мамблза в Великобритании.

1811 — император Наполеон Бонапарт издал декрет о выделении 80 тыс. акров земли для выращивания сахарной свеклы.

1821 — провозглашена независимость Греции от Оттоманской империи.

1843 — в Лондоне открыт пешеходный туннель под Темзой, связывающий Врэппинг с Розерхисом.

1944 — советские войска освободили Проскуров (ныне Хмельницкий).

1974 — на экраны вышел фильм Василия Шукшина "Калина красная".

1985 — по Центральному телевидению начался премьерный показ телефильма "Гостья из будущего".

2002 — обнаружен ген эпилепсии.

2003 — Федор Конюхов установил мировой рекорд для многокорпусных судов.

2018 — пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове.