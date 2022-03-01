25 марта - события дня
В Тюмени в 8 часов в Тюменском медуниверситете (ул. Одесская, 54) начнется Всероссийская конференция студентов и молодых ученых "Актуальные проблемы теоретической, экспериментальной, клинической медицины и фармации".
В Тюмени в 10 часов в областном лечебно-реабилитационном центре (ул. Щорса, 11/2, вход через консультативно-диагностическое отделение) начнется мероприятие "Фиолетовый день", приуроченное ко Всемирному дню борьбы с эпилепсией.
В Тюмени в 11 часов начнется выездной рейд Народного фронта по вопросу условий проживания в многоквартирном аварийном доме № 9 по улице Изумрудной.
В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 1 (ул. Матросова, 27/1) начнется презентация книги Григория Кайгородова "Морские животные-2".
В Тюмени в 14 часов в детском технопарке "Кванториум" (пр. Геологоразведчиков, 6а) начнется первый открытый фестиваль кейсов и решений "КвантоФест".
В Тюмени в 14 часов в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) начнется тематическая программа, посвященная 35-летию краеведческого клуба "Тюменская старина".
В Тюмени в 16 часов в библиотеке истории города им. А. И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) начнется презентация книги Рафаэля Гольдберга "Кавалеры славы и отваги".
В Тюмени в 16 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется цикл мероприятий "Тепло сердец мы дарим людям".
В Тюмени в 16 часов в "Точке кипения Тюмень" (ул. Республики, 142) начнется лекция "Гибкое управление проектами: от методологии к инструментам".
В Тюмени в 17 часов в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется квартирник "Культуре мы служим!".
В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс по актерскому мастерству "Сила речи".
В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется аудиовизуальный перформанс от резидентов объединения СОНМ.
В Тюмени в спортивно-оздоровительном комплексе "Стиль жизни" (ул. Республики, 250/1) пройдет первенство города по гребному слалому.
В Заводоуковске в 11 часов в спортивном комплексе "Сосновый бор" (ул. Братская, 8а) начнется первенство Тюменской области по биатлону.
В Тобольске в 13 часов в спортивном комплексе "Тобол" (Рощинский переулок, 69б) начнется спартакиада учащихся Тюменской области по мини-футболу в группе городов.
Интересное в этот день:
1305 — в Падуе освящена капелла Скровеньи с росписями Джотто.
1807 — начались регулярные пассажирские перевозки по Железной дороге Суонси и Мамблза в Великобритании.
1811 — император Наполеон Бонапарт издал декрет о выделении 80 тыс. акров земли для выращивания сахарной свеклы.
1821 — провозглашена независимость Греции от Оттоманской империи.
1843 — в Лондоне открыт пешеходный туннель под Темзой, связывающий Врэппинг с Розерхисом.
1944 — советские войска освободили Проскуров (ныне Хмельницкий).
1974 — на экраны вышел фильм Василия Шукшина "Калина красная".
1985 — по Центральному телевидению начался премьерный показ телефильма "Гостья из будущего".
2002 — обнаружен ген эпилепсии.
2003 — Федор Конюхов установил мировой рекорд для многокорпусных судов.
2018 — пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове.