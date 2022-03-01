26 марта - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов по адресам ул. Ленина (Цветной бульвар), ул. Севастопольская, 12 ("Тюменская ярмарка", прилегающая территория), проезд Солнечный, 11 ("Заречный двор", прилегающая территория), ул. Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей) начнутся продовольственные ярмарки.

В Тюмени в 10 часов в шахматном клубе "Ладья" (ул. Червишевский тракт, 72а) начнется первенство Тюменской области по русским и стоклеточным шашкам.

В Тюмени в 10 часов в учебном центре ТВВИКУ "оз. Андреевское" начнется военно-спортивная игра с элементами квеста "Штурм. Метелица".

В Тюмени в 11 часов в литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) начнется читательская кают-компания "Откуда этот голос".

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 6 им. З. К. Тоболкина (ул. Одесская, 39/1) начнется литературное путешествие "Не ходите, дети, в Африку гулять" к 140-летию Корнея Чуковского.

В Тюмени в 11 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется фестиваль поэзии "Капели звонкие стихов".

В Тюмени в 12 часов в ДШИ "Этюд" (ул. Одесская, 41/3) начнется день открытых дверей.

В Тюмени в 13 часов в МТЦ "Космос" (ул. Репсублики, 165а) начнется грантрайтинг-игра для участников "ЦЕХА" и авторов проектов.

В Тюмени в 13 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется образовательный интенсив "ПроПроекты".

В Тюмени в 15 часов в библиотеке № 18 (ул. Пражская, 41) начнутся громкие чтения "Любимые рассказы Николая Носова".

В Тюмени в 16 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется встреча участников ридинг-группы "BOOK CLUB 21".

В Тюмени в 16 часов в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется развлекательная интерактивная программа "В пространстве театра".

В Заводоуковске в 11 часов в спортивном комплексе "Сосновый бор" (ул. Братская, 8а) начнется первенство Тюменской области по биатлону.

Интересное в этот день:

1828 — Франц Шуберт дал свой единственный публичный концерт.

1837 — в Санкт-Петербурге состоялся розыгрыш первой в России художественной беспроигрышной лотереи.

1845 — запатентован медицинский пластырь.

1851 — в Костроме открыт памятник Ивану Сусанину.

1872 — в России выпущена первая почтовая карточка.

1906 — выборы в первую Государственную думу.

1934 — В Британии введены экзамены на вождение автомобиля.

1941 — учреждение Сталинских премий (позже переименованных в Государственные).

1944 — выход советских войск к границе СССР в районе реки Прут.

1954 — опубликование заявления правительства Советского Союза о признании полного суверенитета ГДР.

1956 — в СССР отпуск по беременности увеличен с 77 до 112 дней.

1958 — запуск искусственного спутника Земли "Эксплорер-3" с целью изучения излучения Земли и микрометеоритов.

1989 — в СССР прошли выборы народных депутатов.

2000 — Владимир Путин избран президентом России.