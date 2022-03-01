27 марта - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнется областной чемпионат и первенство по смешанному боевому единоборству (ММА).

В Тюмени в 13 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется лекция "Почему дизайнеры плачут?".

В Тюмени в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) пройдет экскурсия по персональной выставке художника Дениса Протопопова Mistakes and Memories.

В Тобольске пройдет первый открытый фестиваль современного и актуального кино "Алафейская гора".

В Тобольске в спорткомплексе "Тобол" (Рощинский переулок, 69Б) пройдет спартакиада учащихся Тюменской области по мини-футболу в группе городов.

В Заводоуковске в спортивном комплексе "Сосновый бор" (ул. Братская, 8а) пройдет первенство Тюменской области по биатлону.

Интересное в этот день:

1111 — объединенное русское войско во главе с Владимиром Мономахом разбило половцев на реке Сольнице.

1513 — Испанский исследователь Хуан Понсе де Леон открыл Флориду.

1841 — В Нью-Йорке опробована первая паровая пожарная машина на конной тяге.

1858 — в Петербурге открылась первая в Российской империи женская гимназия.

1860 — Житель Нью-Йорка М. Л. Бирн запатентовал штопор.

1878 — русский крестьянин Федор Блинов подал заявку на получение патента на изобретенный им "вагон с нескончаемыми рельсами" (первый в мире гусеничный трактор).

1928 — в Голландии выпущена первая в мире почтовая марка на футбольную тему.

1968 — во Владимирской области произошла авиакатастрофа, в которой погиб Юрий Гагарин.

1994 — в Германии впервые поднялся в воздух истребитель "Еврофайтер-2000".

2008 — запуск ракеты-носителя "Космос-3М" и четвертого космического аппарата — немецкого спутника "SAR-Lupe".

2011 — Россия перешла на постоянное летнее время.