27 марта - события дня
В Тюмени в 9 часов в СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнется областной чемпионат и первенство по смешанному боевому единоборству (ММА).
В Тюмени в 13 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется лекция "Почему дизайнеры плачут?".
В Тюмени в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) пройдет экскурсия по персональной выставке художника Дениса Протопопова Mistakes and Memories.
В Тобольске пройдет первый открытый фестиваль современного и актуального кино "Алафейская гора".
В Тобольске в спорткомплексе "Тобол" (Рощинский переулок, 69Б) пройдет спартакиада учащихся Тюменской области по мини-футболу в группе городов.
В Заводоуковске в спортивном комплексе "Сосновый бор" (ул. Братская, 8а) пройдет первенство Тюменской области по биатлону.
Интересное в этот день:
1111 — объединенное русское войско во главе с Владимиром Мономахом разбило половцев на реке Сольнице.
1513 — Испанский исследователь Хуан Понсе де Леон открыл Флориду.
1841 — В Нью-Йорке опробована первая паровая пожарная машина на конной тяге.
1858 — в Петербурге открылась первая в Российской империи женская гимназия.
1860 — Житель Нью-Йорка М. Л. Бирн запатентовал штопор.
1878 — русский крестьянин Федор Блинов подал заявку на получение патента на изобретенный им "вагон с нескончаемыми рельсами" (первый в мире гусеничный трактор).
1928 — в Голландии выпущена первая в мире почтовая марка на футбольную тему.
1968 — во Владимирской области произошла авиакатастрофа, в которой погиб Юрий Гагарин.
1994 — в Германии впервые поднялся в воздух истребитель "Еврофайтер-2000".
2008 — запуск ракеты-носителя "Космос-3М" и четвертого космического аппарата — немецкого спутника "SAR-Lupe".
2011 — Россия перешла на постоянное летнее время.