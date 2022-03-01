28 марта - события дня
В Тюмени в 9 часов в спортивно-оздоровительном комплексе "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнутся мини-футбольные матчи в рамках XXIV Спартакиады профессиональных образовательных организаций Тюменской области.
Интересное в этот день:
1462 — Иван III стал правителем Великого княжества Московского.
1521 — Фернан Магеллан первым из европейцев вступил в контакт с филиппинскими аборигенами.
1626 — завершилась экспедиция итальянца Пьетро делла Валле в Индию.
1776 — в Москве основан Большой театр.
1819 — началась перестройка Дворцовой площади по проекту К. И. Росси.
1854 — Франция объявила войну Российской империи.
1910 — в Марселе поднялся в воздух первый в мире гидроплан.
1930 — города Константинополь и Ангора получили новые турецкие названия — Стамбул и Анкара.
1940 — в СССР состоялся первый полет опытного истребителя И-301 ЛаГГ-1.
1976 — польская путешественница Кристина Хойновская-Лискевич начала из Лас-Пальмаса первое женское одиночное кругосветное плавание на бермудском шлюпе "Мазурек". 21 марта 1978 года она вернулась к месту своего старта.
1993 — вспышка сверхновой звезды SN 1993J в галактике M81.