28 марта - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в спортивно-оздоровительном комплексе "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнутся мини-футбольные матчи в рамках XXIV Спартакиады профессиональных образовательных организаций Тюменской области.

Интересное в этот день:

1462 — Иван III стал правителем Великого княжества Московского.

1521 — Фернан Магеллан первым из европейцев вступил в контакт с филиппинскими аборигенами.

1626 — завершилась экспедиция итальянца Пьетро делла Валле в Индию.

1776 — в Москве основан Большой театр.

1819 — началась перестройка Дворцовой площади по проекту К. И. Росси.

1854 — Франция объявила войну Российской империи.

1910 — в Марселе поднялся в воздух первый в мире гидроплан.

1930 — города Константинополь и Ангора получили новые турецкие названия — Стамбул и Анкара.

1940 — в СССР состоялся первый полет опытного истребителя И-301 ЛаГГ-1.

1976 — польская путешественница Кристина Хойновская-Лискевич начала из Лас-Пальмаса первое женское одиночное кругосветное плавание на бермудском шлюпе "Мазурек". 21 марта 1978 года она вернулась к месту своего старта.

1993 — вспышка сверхновой звезды SN 1993J в галактике M81.