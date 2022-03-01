Владимиру Путину доверяют более 80% россиян

Фото: информационный центр правительства Тюменской области Фото: информационный центр правительства Тюменской области

80,6% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину - таковы результаты социологического опроса, проведенного ВЦИОМ в период с 14 по 20 марта, сообщает РИА Новости.

Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 77,9% сограждан. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет, опрошено 1 тыс. 600 респондентов.

Еще один опрос россиян ВЦИОМ провел 24 марта. Судя по его результатам, 76% соотечественников положительно относятся к решению принимать от недружественных стран оплату за российский газ в рублях. При этом 27% респондентов считают, что это приведет к укреплению рубля.