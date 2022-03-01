  • 27 марта 202227.03.2022воскресенье
  • USD95,6618
    EUR105,2662
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Владимиру Путину доверяют более 80% россиян

Общество, 11:59 27 марта 2022

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

80,6% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину - таковы результаты социологического опроса, проведенного ВЦИОМ в период с 14 по 20 марта, сообщает РИА Новости.

Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 77,9% сограждан. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет, опрошено 1 тыс. 600 респондентов.

Еще один опрос россиян ВЦИОМ провел 24 марта. Судя по его результатам, 76% соотечественников положительно относятся к решению принимать от недружественных стран оплату за российский газ в рублях. При этом 27% респондентов считают, что это приведет к укреплению рубля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:32 27.03.2022Воины Росгвардии отмечают профессиональный праздник в боевой обстановке
12:02 27.03.2022Эксклюзивные сувениры для туристов представили в Ишиме
11:59 27.03.2022Владимиру Путину доверяют более 80% россиян
11:42 27.03.2022Расим Тамразов: тюменские онкобольные будут получать лечение в полном объеме