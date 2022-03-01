  • 27 марта 202227.03.2022воскресенье
  • USD95,6618
    EUR105,2662
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Финальный концерт "Школы Студвесны" пройдет в Тобольске 31 марта

Общество, 17:36 27 марта 2022

Фото: соцсети

Финальный концерт "Школы Студвесны" пройдет в Тобольске 31 марта.

Концертные программы "Назад в будущее" и "Король лев" студенты готовят вместе со "Школой Студвесны" и Тобольским педагогическим институтом им. Д.И. Менделеева, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".

Итоговый показ состоится в большом зале Драматического театра им. П.П. Ершова.

"Школа Студвесны" - совместный проект Областной "Студенческой весны" и мультицентра "Моя территория" для студентов Тобольска.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:02 27.03.2022В Тюменской области для школьников проведут 25 танковых турниров
18:00 27.03.202228 марта - события дня
17:36 27.03.2022Финальный концерт "Школы Студвесны" пройдет в Тобольске 31 марта
17:34 27.03.2022362 случая COVID-19 выявлено в Тюменской области за минувшие сутки