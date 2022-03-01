Финальный концерт "Школы Студвесны" пройдет в Тобольске 31 марта
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Финальный концерт "Школы Студвесны" пройдет в Тобольске 31 марта.
Концертные программы "Назад в будущее" и "Король лев" студенты готовят вместе со "Школой Студвесны" и Тобольским педагогическим институтом им. Д.И. Менделеева, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".
Итоговый показ состоится в большом зале Драматического театра им. П.П. Ершова.
"Школа Студвесны" - совместный проект Областной "Студенческой весны" и мультицентра "Моя территория" для студентов Тобольска.