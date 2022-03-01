Конкурс "А ну-ка мальчики!" пройдет в тюменском ДК "Водник"

Фото со страницы ДК "Водник" в соцсети Фото со страницы ДК "Водник" в соцсети

Начался прием заявок на городской конкурс "А ну-ка мальчики!", который проводит тюменский ДК "Водник" в канун годовщины Победы.

Для участия приглашают дети от 5 до 7 лет. Первый этап состоится 23 апреля. Мальчикам нужно представить визитную карточку, сообщает "Вслух.ру".

Финал запланирована на 7 мая. Ребята смогут представить песни, стихи, хореографические номера. Жюри будет оценивать оригинальность, артистичность, творческих подход и находчивость выступающих.

Завяки на участие принимаются до 22 апреля.