Конкурс "А ну-ка мальчики!" пройдет в тюменском ДК "Водник"
Фото со страницы ДК "Водник" в соцсети
Начался прием заявок на городской конкурс "А ну-ка мальчики!", который проводит тюменский ДК "Водник" в канун годовщины Победы.
Для участия приглашают дети от 5 до 7 лет. Первый этап состоится 23 апреля. Мальчикам нужно представить визитную карточку, сообщает "Вслух.ру".
Финал запланирована на 7 мая. Ребята смогут представить песни, стихи, хореографические номера. Жюри будет оценивать оригинальность, артистичность, творческих подход и находчивость выступающих.
Завяки на участие принимаются до 22 апреля.