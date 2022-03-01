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Аэропорт Рощино перешел на летнее расписание с 27 марта

Общество, 17:36 28 марта 2022

Пресс-служба аэропорта Рощино | Фото: Пресс-служба аэропорта Рощино

Аэропорт Рощино ввел в действие летнее расписание полетов с 27 марта, сообщается на официальном сайте воздушной гавани.

В весенне-летний период из Тюмени запланировали рейсы по 43 направлениям силами 14 авиакомпаний. До конца октября из областной столицы можно будет улететь по 35 внутренним направлениям и по восьми международным.

Самым популярным направлением для полетов из аэропорта остается Москва. Рейсы будут выполнять пять авиакомпаний: "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Ютэйр" и "Ямал". В Санкт-Петербург полетят самолеты авиакомпаний "Россия", "Победа" и "Смартавиа". На север Тюменской области будут действовать направления: Салехард, Сургут, Березово, Новый Уренгой, Нижневартовск, Советский и другие. В весенне-летнем расписании остаются рейсы в Анапу, Симферополь, Сочи, Минеральные Воды и Геленджик.

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# авиаперелеты , аэропорт "Рощино"

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