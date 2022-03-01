29 марта - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" (ул. Республики, 142) начнется пресс-конференция по вопросам подготовки к летней оздоровительной кампании 2022 года.

В Тюмени в 11 часов в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) начнется "Крапивинский день".

В Тюмени в 12 часов на онлайн-площадке "Точки Кипения Тюмень" в ZOOM начнется встреча проекта "Бизнес-мама". Регистрация по ссылке.

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) начнется литературно-игровая программа "Собака – верный друг" к 135-летию рассказа А.П. Чехов "Каштанка".

В Тюмени в 15 часов в "Точке кипения Тюмень" (ул. Республики, 142) начнется презентация проекта "Зеленые сокровища Сибири".

В Тюмени в 19 часов в "Точке кипения Тюмень" (ул. Республики, 142) начнется лекция о донорстве крови и костного мозга в рамках работы "Школы волонтера-медика".

В Тюмени пройдет второй культурно-образовательный форум Тюменской области.

В Тюмени в ледовом дворце "Титан" (проезд Воронинские горки, 156а, стр. 1) пройдет открытый мастер-класс по адаптивному хоккею.

Интересное в этот день:

1638 — шведские лютеране основали первое постоянное поселение европейцев в Делавэре.

1778 — английский капитан Джеймс Кук стал первым европейцем, высадившимся на острове Ванкувер.

1795 — немецкий композитор Людвиг ван Бетховен впервые дал концерт в Вене.

1823 — в Николаеве заложен первый русский паровой военный корабль "Метеор".

1848 — Ниагарский водопад остановился более чем на 30 часов из-за образования на реке Ниагара ледяных пробок.

1873 — писатель Лев Толстой начал работу над романом "Анна Каренина".

1911 — в Санкт-Петербурге учрежден Российский олимпийский комитет.

1955 — в Москве прошла защита кандидатской диссертации Ю. В., дешифровавшего письменность майя.

1974 — космический аппарат Mariner 10 сделал фотографии планеты Меркурий.

2004 — Эстония, Латвия и Литва вступили в НАТО.