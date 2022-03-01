30 марта - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание круглого стола "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Тюменской области".

В Тюмени в 10 часов в центре "Милосердие" (ул. Коммунистическая, 70) начнется день открытых дверей.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется заключительный, очный этап межрегионального фестиваля студенческих бизнес-идей "Золотой саквояж-2022".

В Тюмени в 11 часов в областном Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" стартует чемпионат России по биатлону.

В Тюмени в 11 часов в "Точке кипения Тюмень" в формате онлайн начнется вебинар с участием представителей Тюменской таможни и Союза "Торгово-промышленная палата" Тюменской области по вопросам действующих ограничительных и запрещающих мер в сфере экспорта.

В Тюмени в 11 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется творческий марафон "Книжные этюды".

В Тюмени в 13 часов в ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется беседа-игра "Я выбираю здоровье".

В Тюмени в 14 часов 30 минут в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется пресс-конференция директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, посвященная старту культурно-образовательного форума Тюменской области.

В Тюмени в 17 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется лит-дефиле "Книжная мода Марии Бебекиной".

В Тюмени в гимназии № 1 (ул. Крупской, 21) и гимназии № 21 (ул. Орджоникидзе, 49) пройдут соревнования по баскетболу в рамках спартакиады учащихся общеобразовательных организаций города.

Интересное в этот день:

1842 — доктор Кроуфорд Уильямсон Лонг, удаляя опухоль на шее пациента, впервые применил во врачебной практике эфир как анестезирующее средство при операции.

1858 — Хаймен Липмен из Филадельфии запатентовал карандаш со стирающей резинкой на другом конце.

1860 — Александр II Освободитель объявил о начале разработки Крестьянской реформы в России.

1879 — первое исполнение оперы П. И. Чайковского "Евгений Онегин".

1891 — издан императорский указ о закладке Великого сибирского пути.

1934 — в Мурманске впервые прошла Полярная олимпиада.

1956 — произошло извержение вулкана Безымянный на Камчатке.

1967 — директива о формировании Войск ракетно-космической обороны СССР.

1970 — на экраны вышел фильм Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни".

1981 — в СССР впервые введено летнее время.

1987 — на лондонском аукционе картина Ван Гога "Подсолнухи" продана за 50 млн долларов.