30 марта - события дня
В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание круглого стола "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Тюменской области".
В Тюмени в 10 часов в центре "Милосердие" (ул. Коммунистическая, 70) начнется день открытых дверей.
В Тюмени в 10 часов 30 минут в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется заключительный, очный этап межрегионального фестиваля студенческих бизнес-идей "Золотой саквояж-2022".
В Тюмени в 11 часов в областном Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" стартует чемпионат России по биатлону.
В Тюмени в 11 часов в "Точке кипения Тюмень" в формате онлайн начнется вебинар с участием представителей Тюменской таможни и Союза "Торгово-промышленная палата" Тюменской области по вопросам действующих ограничительных и запрещающих мер в сфере экспорта.
В Тюмени в 11 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется творческий марафон "Книжные этюды".
В Тюмени в 13 часов в ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется беседа-игра "Я выбираю здоровье".
В Тюмени в 14 часов 30 минут в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется пресс-конференция директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, посвященная старту культурно-образовательного форума Тюменской области.
В Тюмени в 17 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется лит-дефиле "Книжная мода Марии Бебекиной".
В Тюмени в гимназии № 1 (ул. Крупской, 21) и гимназии № 21 (ул. Орджоникидзе, 49) пройдут соревнования по баскетболу в рамках спартакиады учащихся общеобразовательных организаций города.
Интересное в этот день:
1842 — доктор Кроуфорд Уильямсон Лонг, удаляя опухоль на шее пациента, впервые применил во врачебной практике эфир как анестезирующее средство при операции.
1858 — Хаймен Липмен из Филадельфии запатентовал карандаш со стирающей резинкой на другом конце.
1860 — Александр II Освободитель объявил о начале разработки Крестьянской реформы в России.
1879 — первое исполнение оперы П. И. Чайковского "Евгений Онегин".
1891 — издан императорский указ о закладке Великого сибирского пути.
1934 — в Мурманске впервые прошла Полярная олимпиада.
1956 — произошло извержение вулкана Безымянный на Камчатке.
1967 — директива о формировании Войск ракетно-космической обороны СССР.
1970 — на экраны вышел фильм Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни".
1981 — в СССР впервые введено летнее время.
1987 — на лондонском аукционе картина Ван Гога "Подсолнухи" продана за 50 млн долларов.