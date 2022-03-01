31 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется заключительный, очный этап межрегионального фестиваля студенческих бизнес-идей "Золотой саквояж-2022".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется очередное заседание гордумы.

В Тюмени в 10 часов в Тюменском учебном центре ФПС (п. Верхний Бор, 11 км Салаирского тракта) начнется первенство Главного управления МЧС России по Тюменской области среди детей и молодежи по пожарно-спасательному спорту.

В Тюмени в 12 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Итоги участия сборной команды Тюменской области на чемпионате мира по зимнему плаванию".

В Тюмени в 12 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнутся соревнования по ВФСК ГТО.

В Тюмени в 13 часов на базе гимназии № 1 (ул. Крупской, 21) и гимназии № 21 (ул. Орджоникидзе, 49) начнутся соревнования по баскетболу среди школ города.

В Тюмени в 14 часов в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) начнется выставка творческих работ уралосибирской росписи Гульназиры Мустакимовой "Мартовские цветы".

В Тюмени в 14 часов 15 минут в спортивно-оздоровительном центре "Зодчий" (ул. Луначарского, 2) начнется первенство Тюменской области по плаванию.

В п. Винзили Тюменского района на площадке агрокластера "Пышминская долина" состоится выставка "ТюменьАгро-2022". В 10 часов 30 минут начнется круглый стол "Цифровые технологии в АПК". В 11 часов начнется форум "Открываем область заново".

Интересное в этот день:

1770 — мореплаватель Джеймс Кук, обследовав Новую Зеландию, покидает ее и берет курс на Австралию.

1889 — в Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни.

1893 — Уиткомб Джадсон изобрёл новую застежку, названную "молнией".

1901 — выпускается первый автомобиль с названием Mercedes.

1909 — заложен пассажирский лайнер "Титаник".

1936 — в Мюнхене прошла "Выставка дегенеративного искусства" (сюрреализм, импрессионизм, абстракционизм и т. д.).

1958 — выпущена как сингл инструментальная композиция Линка Рея "Rumble", оказавшая гигантское влияние на развитие рок-музыки.

1966 — с космодрома Байконур запущена ракета-носитель "Молния", которая вывела на траекторию полета к Луне советскую автоматическую межпланетную станцию Луна-10.

1989 — впервые советский хоккеист (Сергей Пряхин) официально принял участие в матче НХЛ.

1992 — в Москве подписан Федеративный договор.

1999 — выходит в свет один из самых знаменитых научно-фантастических фильмов — "Матрица"

2005 — группой астрономов во главе с профессором Майклом Брауном открыта карликовая планета Макемаке.

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2003 — В Париже высшим званием "Артист ЮНЕСКО во имя мира" награждён художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

2004 Штурмовая винтовка TAR-21 "Тавор" принята на вооружение Армии обороны Израиля.

Засада в Эль-Фаллудже

2005 — Группой астрономов во главе с профессором Майклом Брауном была открыта карликовая планета Макемаке.

2017 — на аэродроме Святошин в Киеве совершил первый полёт самолёт Ан-132D, разрабатываемый АНТК "Антонов".