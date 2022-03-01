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Проект "Содействие занятости" приглашает тюменцев пройти обучение

Общество, 10:01 31 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стартовал прием заявок на обучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости", сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Пройти обучение могут безработные мамы детей дошкольного возраста, женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, безработные, а также работники, находящиеся под риском увольнения, и граждане 50 лет и старше.

Обучение организуют операторы "Ворлдскиллс", Томский государственный университет и РАНХиГС. Записаться на обучение можно на портале "Работа России". После подачи заявки на обучение необходимо пройти профориентацию в центре занятости.

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