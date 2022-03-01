1 апреля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменив 10 часов в Тюменском учебном центре ФПС (п. Верхний Бор, 11 км Салаирского тракта) начнется первенство Главного управления МЧС России по Тюменской области среди детей и молодежи по пожарно-спасательному спорту.

В Тюмени в 10 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется литературная игра "Волшебная школа Карандаша и Самоделкина".

В Тюмени в 13 часов в ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется ток-шоу "Осторожно, розыгрыш".

В Тюменив 14 часов в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется работа театра комедийной импровизации "Наше шоу".

В Тюмени в 15 часов в музее истории архитектуры и строительства Тюменского края (ул. Луначарского, 2, Строительный институт ТИУ) начнется открытие выставки "Дорога жизни Владимира Силантьева".

В Тюмени в 15 часов 30 минут в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется практическое занятие "ВКонтакте для бизнеса".

В Тюмени в 18 часов в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется работа музыкальной гостиной.

В п. Винзили на площадке агрокластера "Пышминская долина" пройдет выставка "ТюменьАгро-2022".

Интересное в этот день:

1545 — после открытия серебряных рудников на территории современной Боливии основан один из крупнейших городов Нового Света Потоси.

1734 — в Луйсбурге (Новая Шотландия) открылся первый в Канаде маяк (высотой 24 метра).

1828 — в Петербурге торжественно устанавливается первая колонна Исаакиевского собора, в основание которой заложена памятная медаль.

1877 — впервые на русском языке в Мариинском театре была поставлена опера "Аида".

1889 — в Чикаго появилась в продаже первая посудомоечная машина, созданная Джозефиной Кокрейн.

1926 — Антуан де Сент-Экзюпери опубликовал свой первый рассказ "Лётчик".

1931 — прочитаны первые лекции в Крымском медицинском институте (день считается датой основания вуза).

1938 — в Швейцарии состоялась первая широкая презентация растворимого кофе.

1940 — в Нью-Джерси впервые демонстрируется электронный микроскоп.

1960 — запущен спутник TIROS-1, впервые обеспечивший телевещание из космоса.

1972 — компания Intel представила микропроцессор 8008.

1981 — в СССР введен регулярный переход на летнее время.

1987 — Стивен Ньюмен завершил начатое четыре года назад кругосветное путешествие, преодолев за это время пешком расстояние в 36 200 км и побывав в 20 странах на пяти континентах.

1995 — начало вещания ОРТ.

1998 — комета Хейла — Боппа приблизилась на минимальное расстояние к Солнцу.

2004 — открылась почта Gmail от Google.