1 апреля - события дня
В Тюменив 10 часов в Тюменском учебном центре ФПС (п. Верхний Бор, 11 км Салаирского тракта) начнется первенство Главного управления МЧС России по Тюменской области среди детей и молодежи по пожарно-спасательному спорту.
В Тюмени в 10 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется литературная игра "Волшебная школа Карандаша и Самоделкина".
В Тюмени в 13 часов в ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется ток-шоу "Осторожно, розыгрыш".
В Тюменив 14 часов в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется работа театра комедийной импровизации "Наше шоу".
В Тюмени в 15 часов в музее истории архитектуры и строительства Тюменского края (ул. Луначарского, 2, Строительный институт ТИУ) начнется открытие выставки "Дорога жизни Владимира Силантьева".
В Тюмени в 15 часов 30 минут в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется практическое занятие "ВКонтакте для бизнеса".
В Тюмени в 18 часов в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется работа музыкальной гостиной.
В п. Винзили на площадке агрокластера "Пышминская долина" пройдет выставка "ТюменьАгро-2022".
Интересное в этот день:
1545 — после открытия серебряных рудников на территории современной Боливии основан один из крупнейших городов Нового Света Потоси.
1734 — в Луйсбурге (Новая Шотландия) открылся первый в Канаде маяк (высотой 24 метра).
1828 — в Петербурге торжественно устанавливается первая колонна Исаакиевского собора, в основание которой заложена памятная медаль.
1877 — впервые на русском языке в Мариинском театре была поставлена опера "Аида".
1889 — в Чикаго появилась в продаже первая посудомоечная машина, созданная Джозефиной Кокрейн.
1926 — Антуан де Сент-Экзюпери опубликовал свой первый рассказ "Лётчик".
1931 — прочитаны первые лекции в Крымском медицинском институте (день считается датой основания вуза).
1938 — в Швейцарии состоялась первая широкая презентация растворимого кофе.
1940 — в Нью-Джерси впервые демонстрируется электронный микроскоп.
1960 — запущен спутник TIROS-1, впервые обеспечивший телевещание из космоса.
1972 — компания Intel представила микропроцессор 8008.
1981 — в СССР введен регулярный переход на летнее время.
1987 — Стивен Ньюмен завершил начатое четыре года назад кругосветное путешествие, преодолев за это время пешком расстояние в 36 200 км и побывав в 20 странах на пяти континентах.
1995 — начало вещания ОРТ.
1998 — комета Хейла — Боппа приблизилась на минимальное расстояние к Солнцу.
2004 — открылась почта Gmail от Google.