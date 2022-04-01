2 апреля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется работа творческой студии "Созвучие".

В Тюмени в 11 часов в спортзале базы "Нефтемаш" (ул. Аккумуляторная, 15а) начнется спартакиада тюменских велосообществ "Велодрайв".

В Тюмени в 11 часов в ДШИ "Этюд" (ул. Камчатская, 146; ул. Текстильная, 21/24 ул. Пермякова, 37; ул. Мельникайте, 131/1; ул. Широтная, 15) начнется день открытых дверей.

В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется открытое мероприятие от диджитал-компании The Architect с выступлениями от специалистов в дизайне, smm, интернет-маркетинге.

В Тюмени в 11 часов на площади ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется интерактивная программа "На ветке".

В Тюмени в 12 часов в центре семейного чтения им. А.С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) начнется мастер-класс "Ожившая сказка".

В Тюмени в 12 часов 30 минут в центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется час полезной информации "Здоровая семья – здоровый ребенок" в рамках "Маминого клуба".

Интересное в этот день:

1718 — Пётр I создает в Русском царстве Тайную канцелярию для расследования особо важных государственных преступлений.

1769 — в ходе русско-турецкой войны русские войска отбили у турок город Таганрог.

1834 — в Санкт-Петербурге, на Обводном канале, возле Александро-Невской лавры, под руководством Павла Шиллинга осуществлен взрыв подводной электрической мины.

1906 — выборы в Государственную думу I созыва Российской империи.

1912 — лайнер "Титаник" вышел в море для проведения ходовых испытаний. Они прошли успешно.

1950 — организована научно-исследовательская станция "Северный полюс-2" под руководством Михаила Михайловича Сомова.

1958 — в Уичито-Фолс зарегистрирован торнадо, развивший скорость 450 км/ч (125 м/с).

1963 — для исследования и освоения Луны запущена космическая ракета с автоматической межпланетной станцией "Луна-4".

1966 — советский спутник "Луна-10" стал первым в мире космическим аппаратом, облетевшим Луну.

1990 — в СССР принят Закон "Об усилении ответственности за посягательства на национальное равноправие граждан и насильственное нарушение единства территории Союза ССР".

1996 — Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор о создании Сообщества России и Белоруссии (позднее — Союз Беларуси и России).

2005 — в Санкт-Петербурге открылась новая станция метрополитена Комендантский проспект.

2012 — под Тюменью разбился пассажирский самолёт ATR-72, следовавший в Сургут.