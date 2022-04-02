3 апреля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Тюменском президентском кадетском училище (ул. Клары Цеткин 39/1) начнется день открытых дверей.

В Тюмени в 9 часов на карьере Муллаши начнется первенство города по рыболовному спорту в дисциплине "ловля на блесну со льда".

В Тюмени в 11 часов в областном Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнутся старты чемпионата России по биатлону.

В Тюмени в 16 часов 30 минут в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) начнется мастер-класс "Рукоделкино".

Интересное в этот день:

1502 — началась четвертая экспедиция Христофора Колумба.

1829 — день рождения кофемолки. В этот день англичанин Джеймс Каррингтон получил патент на машину, перемалывающую кофейные зёрна.

1836 — принято решение о постройке первой в России Царскосельской пассажирской железной дороги.

1885 — немецкий изобретатель Готлиб Даймлер получил патент на двигатель мощностью в половину лошадиной силы.

1910 — впервые покорена высочайшая вершина Северной Америки Мак-Кинли (ныне Денали, 6193 м) на Аляске.

1922 — избрание Иосифа Сталина генеральным секретарём ЦК РКП(б).

1933 — советский хирург Юрий Юрьевич Вороной провёл в Херсоне первую в мире операцию по пересадке почки.

1933 — самолёт впервые перелетел через Эверест.

1966 — советская автоматическая станция Луна-10 впервые в мире вышла на орбиту вокруг Луны.

1984 — запущен Союз Т-11, на борту которого кроме двух советских находился первый индийский космонавт.

1995 — Федеральная служба контрразведки Российской Федерации была переименована в Федеральную службу безопасности.

2007 — электропоездом V150 установлен новый рекорд скорости для поездов — 574,8 км/ч.