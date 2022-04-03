4 апреля - события дня
В Тюмени в 14 часов в зале на ул. Советской, 61 (2 этаж) начнется встреча заместителя губернатора Тюменской области, директора департамента образования и науки Тюменской области с победителем и призерами всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности".
В Тюмени в 16 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется танцевальный вечер "Городская танцплощадка".
Интересное в этот день:
1558 — Иван Грозный дал право купцам Строгановым использовать все невозделанные земли в бассейне Камы.
1581 — бывший пират Фрэнсис Дрейк завершил кругосветное путешествие.
1719 — В России началось строительство Ладожского канала.
1785 — английский изобретатель Эдмунд Картрайт получает патент на механический ткацкий станок с ножным приводом.
1790 — Франция и Алжир подписывают 100-летний мирный договор.
1896 — после сообщения об обнаружении россыпей золота началась золотая лихорадка на Юконе.
1919 — в Италии открыта пассажирская авиалиния Рим — Неаполь на дирижаблях.
1934 — отражающая обвязка "Кошачий глаз" впервые используется на дорогах около Брадфорда, Йоркшир, Великобритания.
1983 — первый полет космического челнока "Челленджер".