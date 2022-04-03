4 апреля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 14 часов в зале на ул. Советской, 61 (2 этаж) начнется встреча заместителя губернатора Тюменской области, директора департамента образования и науки Тюменской области с победителем и призерами всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности".

В Тюмени в 16 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется танцевальный вечер "Городская танцплощадка".

Интересное в этот день:

1558 — Иван Грозный дал право купцам Строгановым использовать все невозделанные земли в бассейне Камы.

1581 — бывший пират Фрэнсис Дрейк завершил кругосветное путешествие.

1719 — В России началось строительство Ладожского канала.

1785 — английский изобретатель Эдмунд Картрайт получает патент на механический ткацкий станок с ножным приводом.

1790 — Франция и Алжир подписывают 100-летний мирный договор.

1896 — после сообщения об обнаружении россыпей золота началась золотая лихорадка на Юконе.

1919 — в Италии открыта пассажирская авиалиния Рим — Неаполь на дирижаблях.

1934 — отражающая обвязка "Кошачий глаз" впервые используется на дорогах около Брадфорда, Йоркшир, Великобритания.

1983 — первый полет космического челнока "Челленджер".