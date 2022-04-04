5 апреля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, строение 1) начнется публичная защита программ участников городского конкурса "Лето – это маленькая жизнь".

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Итоги конкурса общественного признания "Уральские самоцветы Тюменской области".

В Тюмени в 12 часов в центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется экологическая игра-викторина "Тебе и мне нужна Земля".

В Тюмени в 13 часов 50 минут на стадионе по адресу ул. Игримская, 30 начнется спортивная игровая программа "Богатырская сила".

В Тюмени в 15 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется семинар - практикум "Современная психосоматика".

В Тюмени в 19 часов мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, строение 1) начнется киновыставка и лекция "Весеннее обострение".

В Тюмени в Центре олимпийской подготовки "Тюмень дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) пройдет первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет.

Интересное в этот день:

1652 — на мыс Доброй Надежды прибыла экспедиция под руководством голландца Яна ван Рибека.

1722 — экспедиция голландского адмирала Якоба Роггевена открыла в Тихом океане остров, названный островом Пасхи.

1815 — началось извержение вулкана Тамбора на острове Сумбава в Индонезии, продолжавшееся неделю. Одно из крупнейших извержений вулканов в истории человечества.

1913 — Нильс Бор завершил статью "О строении атомов и молекул", давшую начало квантовой теории.

1940 — пробный полет первого отечественного высокоскоростного истребителя И-200.

1943 — на английском языке вышел "Маленький принц" Сент-Экзюпери, написанный им в 1942 году.

1963 — автоматическая станция Луна-4Е из-за отклонения траектории полета от расчетной прошла на расстоянии 8500 километров от поверхности Луны и затерялась в космосе.

1975 — при запуске космического корабля "Союз-18-1" взорвалась ракета-носитель.

1977 — с конвейера Волжского автозавода сошел первый автомобиль ВАЗ-2121 "Нива".

1992 — Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии.

1993 — постановлением правительства РФ учреждена нефтяная компания "Лукойл".