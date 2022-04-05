6 апреля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов начнется выездное заседание комитета облдумы по социальной политике и комитета облдумы по экономической политике и природопользованию по теме "Цифровая трансформация социальной сферы (здравоохранение), в том числе за счет применения технологий искусственного интеллекта".

В Тюмени в 10 часов в ГАУ Северного Зауралья (ул. Республики, 7, 2 этаж) начнется торжественное вручение грантов слушателям "Школы фермера".

В Тюмени в 10 часов в Центре олимпийской подготовки "Тюмень дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) начнутся соревнования первенства России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция военного комиссара Тюменской области, полковника Алексея Куличкова "Итоги осеннего призыва граждан на военную службу 2021 года. Задачи на весенний призыв 2022 года".

В Тюмени в 13 часов в сквере "Прощание" (на ул. Республики, у памятника учащимся школ Тюмени, не вернувшимся с войны) начнется исторический квест "В тылу ковалась Победа".

В Тюмени в 14 часов по адресу ул. Советская, 61 (зал совещаний, 2 этаж) начнется совместная пресс-конференция "Поддержка самозанятых граждан".

В Тюмени в 16 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется танцевальный вечер "Городская танцплощадка".

В Тюмени в 16 часов 30 минут в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется встреча "Открой свое дело: Иллюстратор" для самозанятых граждан.

Интересное в этот день:

1199 — во время войны с Францией погиб Ричард Львиное Сердце, английский король.

1652 — голландец Ян Ван Рибек основал в Южной Африке форт Кейптаун.

1748 — обнаружены руины Помпей (Италия).

1772 — Екатерина II отменила введенную Петром I пошлину на ношение бороды.

1818 — в Париже барон Карл Дрез продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения (прообраз современного велосипеда).

1893 — в Солт-Лейк-Сити освящен самый большой в мире мормонский храм (23 тыс. 505 квадратных метров).

1896 — открытие в Афинах первых современных Олимпийских игр (6-13 апреля).

1899 — в Москве пущен первый электрический трамвай.

1923 — в Москве открылся Театр имени Моссовета.

1930 — постановлением ЦИК СССР учреждены орден Ленина и орден Красной Звезды.

1938 — ученый-химик Рой Планкетт открыл политетрафторэтилен, или тефлон.

1972 — запуск искусственного спутника Земли "Космос-484" (Зенит-2М) с целью изучения солнечного и космического излучений.

2009 — мощное землетрясение в пяти километрах от центра города Л’Акуилы, расположенного в 95 км северо-восточнее Рима.