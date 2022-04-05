6 апреля - события дня
В Тюмени в 9 часов начнется выездное заседание комитета облдумы по социальной политике и комитета облдумы по экономической политике и природопользованию по теме "Цифровая трансформация социальной сферы (здравоохранение), в том числе за счет применения технологий искусственного интеллекта".
В Тюмени в 10 часов в ГАУ Северного Зауралья (ул. Республики, 7, 2 этаж) начнется торжественное вручение грантов слушателям "Школы фермера".
В Тюмени в 10 часов в Центре олимпийской подготовки "Тюмень дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) начнутся соревнования первенства России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет.
В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция военного комиссара Тюменской области, полковника Алексея Куличкова "Итоги осеннего призыва граждан на военную службу 2021 года. Задачи на весенний призыв 2022 года".
В Тюмени в 13 часов в сквере "Прощание" (на ул. Республики, у памятника учащимся школ Тюмени, не вернувшимся с войны) начнется исторический квест "В тылу ковалась Победа".
В Тюмени в 14 часов по адресу ул. Советская, 61 (зал совещаний, 2 этаж) начнется совместная пресс-конференция "Поддержка самозанятых граждан".
В Тюмени в 16 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется танцевальный вечер "Городская танцплощадка".
В Тюмени в 16 часов 30 минут в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется встреча "Открой свое дело: Иллюстратор" для самозанятых граждан.
Интересное в этот день:
1199 — во время войны с Францией погиб Ричард Львиное Сердце, английский король.
1652 — голландец Ян Ван Рибек основал в Южной Африке форт Кейптаун.
1748 — обнаружены руины Помпей (Италия).
1772 — Екатерина II отменила введенную Петром I пошлину на ношение бороды.
1818 — в Париже барон Карл Дрез продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения (прообраз современного велосипеда).
1893 — в Солт-Лейк-Сити освящен самый большой в мире мормонский храм (23 тыс. 505 квадратных метров).
1896 — открытие в Афинах первых современных Олимпийских игр (6-13 апреля).
1899 — в Москве пущен первый электрический трамвай.
1923 — в Москве открылся Театр имени Моссовета.
1930 — постановлением ЦИК СССР учреждены орден Ленина и орден Красной Звезды.
1938 — ученый-химик Рой Планкетт открыл политетрафторэтилен, или тефлон.
1972 — запуск искусственного спутника Земли "Космос-484" (Зенит-2М) с целью изучения солнечного и космического излучений.
2009 — мощное землетрясение в пяти километрах от центра города Л’Акуилы, расположенного в 95 км северо-восточнее Рима.