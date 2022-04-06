В Тюмени 18-летний водитель без прав устроил погоню на машине отчима

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

18-летний тюменец без водительских прав на ZAZ Chance отчима устроил ДТП и удирал от инспекторов полка ДПС ночью 6 марта. Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, молодой человек арестован, также ему предстоит выплатить штраф.

Автомобиль не остановился по требованию инспекторов на ул. Рылеева. В ходе преследования машина въехала в ограждение, но водитель развернулся и поехал дальше, пока не заехал в тупик на ул. Садовой.

Из машины выскочили и разбежались трое молодых людей и две девушки. Полицейские вызвали хозяина автомобиля, который сообщил, что за рулем был его пасынок.

Не имеющий водительских прав молодой человек стал уезжать от инспекторов, испугавшись ответственности. Его привлекли к административной ответственности за оставление места ДТП, езду без удостоверения и неподчинение полиции.

Суд приговорил тюменца к двум суткам ареста за неподчинение требованиям полицейских и к пяти - за оставление места ДТП. За езду без прав на него наложен штраф в размере 5 тыс. рублей.