7 апреля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в МКМЦ "Медицинский город" (ул. Барнаульская 32, поликлинический корпус, конференц-зал 2 этаж) начнется пресс-подход спикеров мастер-класса "Видеоэндоскопические возможности при лечении злокачественных новообразований женских половых органов".

В Тюмени в 10 часов в спортивном зале "Викинг" (ул. 50 лет Октября, 215/2) начнутся чемпионат и первенство города по прыжкам на батуте.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 11 часов в ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется театрализованная спортивная программа "Спорт народов мира".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по экономической политике и природопользованию.

В Тюмени в 14 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется встреча с Владимиром Чебоксаровым "Бороться надо красиво".

В Тюмени в 15 часов в центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется экологический репортаж "Чернобыль: вчера, сегодня, завтра".

В Тюмени в 18 часов на набережной у мультицентра "Контора пароходства" начнется танцевальная флешмоб-зарядка с участием представителей Студсовета и регионального отделения ВОД "Волонтеры-медики".

В Тюмени в 18 часов в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) начнется день здоровья с ОКБ № 1.

Интересное в этот день:

1348 — в Праге основан Карлов университет, один из старейших в Европе и первый славянский университет.

1795 — во Франции принят закон, который ввел метрическую систему и определил единицы длины — метр и массы — килограмм.

1803 — в "Санкт-Петербургских коммерческих ведомостях" впервые в Российской империи употреблено словосочетание "железная дорога". До этого использовался термин "чугунная дорога".

1927 — американский ученый Герберт Айвс провел первое публичное телевизионное вещание на большое расстояние.

1946 — образована Калининградская область.

1948 — вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения. Этот день отмечается как Всемирный день здоровья.

1994 — в международной базе данных национальных доменов верхнего уровня появилась запись о домене .ru.

1995 — после десятилетней реставрации открыта Третьяковская галерея.