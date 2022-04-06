"Дачный десант" шагает по Тюмени

"Дачный десант" - отличная возможность для всех слушателей радио Dipol FM выиграть призы для дачи и отдыха. Дачники и садоводы могут поучаствовать в розыгрыше, призом апреля станет пластиковое окно. Победителя выберут в конце месяца.

Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно разместить наклейку "Дачный десант" на любом видном месте своего дачного участка или на автомобиле, сделать фото и выложить в соцсети с хэштегами #ДачныйДесантДипольФМ.

Наклейку можно выиграть в рубрике #ЭтоПочем на 105,6 fm или получить по адресу пр. Геологоразведчиков, 28а. Подробнее об условиях акции в группе Dipol FM в социальной сети ВКонтакте. Чем больше оригинальных фото с хештегами - тем больше шансов на победу.