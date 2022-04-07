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Тюменский опыт создания комфортной городской среды представлен на международной выставке в Москве

Общество, 10:14 07 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проекты преобразования городских территорий Тюмени представлены в Москве на II Международной выставке-конференции по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха и общественных пространств ParkSeason Expo. Форум - площадка для общения власти застройщиков.

Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук написал в своем аккаунте во ВКонтакте.

"Я рассказал заместителю министра строительства и ЖКХ Алексею Васильевичу Ересько, депутату Государственной думы, первому заместителю председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеславу Александровичу Фетисову о проектах города Тюмени, поделился опытом развития озелененных территорий, создания общественных пространств совместно с застройщиками, проведения событийных мероприятий на этих территориях", - рассказал Кухарук.

с личного аккаунта Руслана Кухарука во ВКонтакте с личного аккаунта Руслана Кухарука во ВКонтакте ﻿

Главной темой деловой программы международной конференции стала "Комфортная среда и качество жизни как главные тренды комплексного развития современных городов". Вопрос проработки нового подхода в проектировании города, актуализации нормативной базы, которая направлена на повышение качества городской архитектурной среды, интересует многих руководителей муниципалитетов и регионов, отметил Руслан Кухарук, опыт Тюмени оказался востребован.

"За счет средств бюджета за 10 лет на территории Тюмени выполнено комплексное благоустройство 79 общественных территорий. Это 3 миллиона квадратных метров. В 2022 году за счет бюджетных средств планируется выполнить благоустройство еще семи общественных пространств", - добавил глава города.

На международной выставке представлены лучшие образцы российского производства, успешные проекты, которые можно реализовывать в области развития городской среды. Форум работает 6 и 7 апреля.

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# выставка , комфортная городская среда

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