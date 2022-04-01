Дебаты о справедливости "Так не честно" устроят тюменские студенты

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Открытые дебаты, посвященные проблеме справедливости, пройдут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) 23 апреля, начало в 12 часов. Делить пирог по справедливости и подбирать для этого самые убедительные аргументы участники будут вместе с философами, сотрудниками Лаборатории культурных трендов и программы бакалавриата "Философия. Медиа. Искусство" ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Помимо удовольствия от осознанного спора с интересными людьми, участники научатся чётко формулировать и доносить до других свою позицию, замечать внутреннюю логику аргументации оппонентов и их возможные манипуляции, прокачают собственные навыки убеждения с помощью логического инструментария.

Во время подготовки выступления каждую группу будет поддерживать философ-куратор.