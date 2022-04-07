8 апреля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Центре науки, экологии и техники (пр. Геологоразведчиков, 6а) начнется областной детский историко-краеведческий квиз "Наследники" в рамках проекта "Мой край. Страницы истории".

В Тюмени в 10 часов 20 минут в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется флешмоб "Спорт-dance".

В Тюмени в 12 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется презентация медиапроекта "Родня. Туганнар" от Союза сибирско-татарских писателей.

В Тюмени в 14 часов в информационно-библиотечном центре для молодёжи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется урок-реквием "Не гаснет памяти свеча".

В Тюмени в 15 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется мастер-класс "Секреты путешествий в нестабильное время".

В Тюмени в 16 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется "Добрая встреча участников клуба "#МыВместе".

В Тюмени в 16 часов в библиотеке № 1 (ул. Матросова, 27/1) начнется мастер-класс "Искусство быть разным".

В Тюмени в 18 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется мастер-класс "Личные финансы – как управлять и сберегать" для подростков и родителей.

В Ялуторовске в 10 часов в спортивном комплексе им. В. Ф. Альфера (ул. Комсомольская, 15) начнется второй этап первенства Тюменской области по хоккею среди детских команд 11-12 лет.

Интересное в этот день:

1158 — князь Андрей Боголюбский заложил Успенский собор во Владимире.

1766 — в США запатентована первая пожарная лестница.

1782 — Екатерина II издала указ о создании "народных школ" во всех городах России — первых публичных бесплатных школ.

1798 — родился греческий поэт Дионисиос Соломос.

1911 — Хейке Камерлинг-Оннес, изучая свойства ртути, охлажденной до температуры жидкого гелия, открыл явление сверхпроводимости.

1918 - российский триколор был заменен красным флагом.

1944 - в СССР принимается постановление о восстановлении пограничной службы на западных границах.

1974 - на советский экран вышла комедия Эльдара Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России".