9 апреля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) начнется работа выставки "IGOLKAmarket".

В Тюмени в 9 часов в спортивной школе № 3 (ул. Садовая, 109, к.1) начнется чемпионат и первенство города Тюмени по пауэрлифтингу (троеборье, троеборье классическое).

В Тюмени в 12 часов в сквере "Корабельный" (ул. Судоремонтная, 27) начнется спортивно-оздоровительная программа "ОлимпиаДа!".

В Тюмени в 13 часов 30 минут в спортивном зале Тюменского индустриального университета (ул. Мельникайте, 72) начнутся соревнования по настольному теннису в зачет городской спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

В Тюмени в 15 часов в центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется работа творческой гостиной "Принц с другой планеты".

В Тюмени в 18 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется финансовая тренинг-игра "Денежный поток".

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется встреча с создателями креативных проектов и идей.

Интересное в этот день:

1667 — в Париже прошла первая в мире публичная выставка искусств.

1799 — английский химик Хемфри Дэви обнаружил анестезирующие свойства веселящего газа.

1940 — вторжение нацистской Германии в Норвегию и Данию. Начало Датско-Норвежской операции во время Второй мировой войны.

1945 — Советские войска взяли штурмом город-крепость Кёнигсберг, нынешний Калининград.

1974 — в Керчи спущен на воду первый советский супертанкер "Крым".

1998 — в научном музее Вирджинии (США) сооружена самая большая в мире периодическая таблица химических элементов - 8 на 19,5 метров.