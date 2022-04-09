10 апреля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 чаcов на автодроме ВОА (11 км Ялуторовского тракта) начнется 4 этап чемпионата и первенства Тюмени по автомобильному спорту #ExtDriveRace-2022.

В Тюмени в 9 часов на арене спортивной школы № 3 (ул. Садовая, 109, к.1) начнутся чемпионат и первенство города по пауэрлифтингу (троеборье, троеборье классическое).

В Тюмени в 9 часов в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) начнется работа выставки "IGOLKAmarket".

В Тюмени в 10 часов в спортивной школе "Ладья" (ул. Энергетиков, 30) начнутся соревнования по шашкам в зачет спартакиады дворовых команд и органов территориального общественного самоуправления города.

В Тюмени в 10 часов в ДК "Поиск" (п. Антипино, ул. Александра Пушкина, 10) начнется детский турнир "Юный дзюдоист", приуроченный ко Дню войск противовоздушной обороны.

Интересное в этот день:

1722 — по указу Петра I в Санкт-Петербурге начались систематические наблюдения за погодой.

1814 — в Гиссенском университете получил степень доктора философии 13-летний Карл Витте, ставший самым юным доктором наук.

1849 — американец Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.

1912 — британский лайнер "Титаник" вышел из Саутгемптонского порта в своё первое и последнее плавание.

1925 — город Царицын переименован в Сталинград (ныне Волгоград).

1957 — в Дубне введен в действие синхрофазотрон Объединенного института ядерных исследований.

1995 — в России зарегистрирована Партия любителей пива.

2019 — миру представлена первая фотография черной дыры.