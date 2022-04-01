11 апреля - события дня
В Тюмени в 11 часов на Площади Памяти у памятника узникам фашистских концлагерей начнется церемония, приуроченная к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.
В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по социальной политике.
В Тюмени на площадках Тюменского медицинского колледжа и Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса пройдут отборочные соревнования чемпионата "Молодые профессионалы".
Интересное в этот день:
1147 — Юрий Долгорукий пригласил черниговского князя Святослава Ольговича на встречу фразой, в которой впервые было упомянуто слово "Москва".
1832 — введены звания почетных граждан России.
1857 — российский император Александр II утвердил государственный герб России — двуглавого орла.
1909 — основан город Тель-Авив.
1944 — освобождение Керчи и Джанкоя от немецко-фашистских захватчиков.
1945 — началось интернациональное восстание узников концлагеря Бухенвальд.
1970 — запущен пилотируемый космический корабль Аполлон-13.