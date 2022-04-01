11 апреля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов на Площади Памяти у памятника узникам фашистских концлагерей начнется церемония, приуроченная к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по социальной политике.

В Тюмени на площадках Тюменского медицинского колледжа и Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса пройдут отборочные соревнования чемпионата "Молодые профессионалы".

Интересное в этот день:

1147 — Юрий Долгорукий пригласил черниговского князя Святослава Ольговича на встречу фразой, в которой впервые было упомянуто слово "Москва".

1832 — введены звания почетных граждан России.

1857 — российский император Александр II утвердил государственный герб России — двуглавого орла.

1909 — основан город Тель-Авив.

1944 — освобождение Керчи и Джанкоя от немецко-фашистских захватчиков.

1945 — началось интернациональное восстание узников концлагеря Бухенвальд.

1970 — запущен пилотируемый космический корабль Аполлон-13.