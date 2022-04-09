  • 9 апреля 20229.04.2022суббота
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Юные тюменцы исполнят главные роли в киномюзикле

Общество, 11:38 09 апреля 2022

Фото: МТЦ "Космос"

Подготовка к съемкам киномюзикла "Желтая дорога, изумрудная мечта" по повести Александра Волкова "Волшебник изумрудного города" идет в Тюмени.

Но путешествовать герои фильма будут не по сказочной стране, а по областной столице, рассказал режиссер киномюзикла Юрий Овчинников.

"Это - история-бродилка, роуд-повесть. Герои куда-то двигаются, меняют места. И со сменой локаций возникает все больше интереса - куда же они наконец придут", - пояснил режиссер.

Актерами станут тюменские дети, сообщает "Вслух.ру". Съемки продлятся примерно до 10 июня. Премьеру планируют на осень. Фильм хотят показать в кинотеатрах Тюмени, Тобольска, Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:41 09.04.2022Тобольские школьники и ученые изготовили домики для птиц
15:52 09.04.2022Тюменские врачи вылечили от COVID-19 722 человека за сутки
15:36 09.04.2022Аромашевские врачи помогают землякам сохранить зрение
15:29 09.04.2022Александр Моор поздравил Веронику Таут с победой на конкурсе "Педагогом года - 2022"