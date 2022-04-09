Юные тюменцы исполнят главные роли в киномюзикле

Фото: МТЦ "Космос" Фото: МТЦ "Космос"

Подготовка к съемкам киномюзикла "Желтая дорога, изумрудная мечта" по повести Александра Волкова "Волшебник изумрудного города" идет в Тюмени.

Но путешествовать герои фильма будут не по сказочной стране, а по областной столице, рассказал режиссер киномюзикла Юрий Овчинников.

"Это - история-бродилка, роуд-повесть. Герои куда-то двигаются, меняют места. И со сменой локаций возникает все больше интереса - куда же они наконец придут", - пояснил режиссер.

Актерами станут тюменские дети, сообщает "Вслух.ру". Съемки продлятся примерно до 10 июня. Премьеру планируют на осень. Фильм хотят показать в кинотеатрах Тюмени, Тобольска, Нижнего Тагила и Екатеринбурга.