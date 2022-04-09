Тюменские предприниматели ждут оперативной реализации федеральных мер поддержки

Фото с официальной страницы в vk.com "Предприниматели «ОПОРА РОССИИ» Тюмень" Фото с официальной страницы в vk.com "Предприниматели «ОПОРА РОССИИ» Тюмень"

Правительство Росси прилагает все усилия, чтобы ответ на западные санкции был мгновенным и эффективным. Такое мнение высказал директор тюменского "Центра развития бизнеса" Наиль Хакимов.

Выступая 7 апреля с отчетом в Госдуме, премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на важность сохранения рабочих мест и обеспечении бесперебойной работы организаций.

"Главное - чтобы после федерального указа на местах так же быстро появился механизм для оперативной реализации задуманного, чтобы эта помощь была действительно адресной. Все бизнес-сообщество находится сейчас в режиме ожидания", - отметил Наиль Хакимов. Чтобы те меры, о которых говорилось, дошли до каждого предпринимателя, который в них нуждаются, нужно время.

По мнению Наиля Хакимова, результаты работы мер поддержки мы увидим к концу апреля, сообщает "Тюменская область сегодня".

Председатель правительства РФ подчеркнул, что внешнее давление на нашу страну носит беспрецедентный масштаб, но заставить Россию отказаться от крупных экономических проектов не удалось. Наша финансовая система устояла, доверие граждан к ней сохранилось.