Тюменские серебряные волонтеры проведут благотворительную ярмарку
Фото: admtyumen.ru
Благотворительную ярмарку проведут тюменские пенсионеры, участвующие в проекте "Арт-изба".
В рамках проекта волонтеры серебряного возраста на мастер-классах учатся вязать, работать в лоскутной технике и шить. На недавнем занятии с дизайнером добровольцам рассказали, как создавать уникальные бренды, сообщает "Вслух.ру".
Благотворительная ярмарка, на которой участники проекта представят свою продукцию, пройдет в мае.
В проекте "Арт-изба" могут участвовать все желающие. Записаться в ряды серебряных волонтеров можно по номеру: +7 (3452) 51-50-51.