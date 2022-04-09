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Тюменские серебряные волонтеры проведут благотворительную ярмарку

Общество, 13:51 09 апреля 2022

Фото: admtyumen.ru

Благотворительную ярмарку проведут тюменские пенсионеры, участвующие в проекте "Арт-изба".

В рамках проекта волонтеры серебряного возраста на мастер-классах учатся вязать, работать в лоскутной технике и шить. На недавнем занятии с дизайнером добровольцам рассказали, как создавать уникальные бренды, сообщает "Вслух.ру".

Благотворительная ярмарка, на которой участники проекта представят свою продукцию, пройдет в мае.

В проекте "Арт-изба" могут участвовать все желающие. Записаться в ряды серебряных волонтеров можно по номеру: +7 (3452) 51-50-51.

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