Тюменские серебряные волонтеры проведут благотворительную ярмарку

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

Благотворительную ярмарку проведут тюменские пенсионеры, участвующие в проекте "Арт-изба".

В рамках проекта волонтеры серебряного возраста на мастер-классах учатся вязать, работать в лоскутной технике и шить. На недавнем занятии с дизайнером добровольцам рассказали, как создавать уникальные бренды, сообщает "Вслух.ру".

Благотворительная ярмарка, на которой участники проекта представят свою продукцию, пройдет в мае.

В проекте "Арт-изба" могут участвовать все желающие. Записаться в ряды серебряных волонтеров можно по номеру: +7 (3452) 51-50-51.