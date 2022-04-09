Аромашевские врачи помогают землякам сохранить зрение

Фото: областной больницы №15 (архив) Фото: областной больницы №15 (архив)

Более 7 тысяч пациентов посетили кабинет врача-офтальмолога Аромашевском филиале областной больницы №11 в 2021 году, из них 1 тыс. 868 – впервые. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

"В последнее время наши пациенты помолодели. Мы чаще стали выявлять глаукому. Коварный недуг долго протекает бессимптомно и ведет к необратимой потере зрения. В 2021 году было выявлено 140 случаев глаукомы, при этом у 10 процентов пациентов заболевание диагностировано впервые", - рассказала врач-офтальмолог Людмила Козлюк.

Катаракта в прошлом году была обнаружена у более чем 400 человек, в том числе у 340 - возрастная.На консультации в другие лечебные учреждения по профилю "офтальмология" в 2021 году из Аромашевского района направлены 234 человека, 61 пациент получил направления на госпитализацию.

Специализированная медицинская офтальмологическая помощь оказывается не только взрослому населению Аромашевского района. В 2021 году более 1,5 тыс. детей и подростков прошли профилактические осмотры, во время которых у 96 из них были впервые выявлены различные патологии органов зрения.

"Своевременное посещение офтальмолога и диагностика патологий органов зрения на ранней стадии развития дает возможность значительно дольше сохранить здоровье глаз", - подчеркнул главный врач областной больницы №11 Алексей Белов.

Евгений Бабенко